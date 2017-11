WDR-Umfrage: Bundesliga-Clubs sollen sich an Polizei-Kosten bei Risikospielen beteiligen

Köln (ots) - Eine große Mehrheit der Bevölkerung ist für eineBeteiligung der Vereine beziehungsweise der Deutschen Fußball Liga(DFL) an den Polizei-Mehrkosten bei so genannten Hochrisikospielen.In einer repräsentativen Umfrage von infratest dimap im Auftrag derWDR-Sendung "Sport inside" sprachen sich 81 Prozent für eineKostenbeteiligung aus, 13 Prozent finden eine Beteiligung nichtrichtig.Derzeit liegt das Land Bremen über eine Kostenbeteiligung beiRisikospielen in einem Rechtsstreit mit der DFL. Das BremerVerwaltungsgericht hatte in erster Instanz die Gebührenbescheide desLandes Bremen für rechtswidrig erklärt und aufgehoben. Damit setztesich die DFL mit ihrer Klage in erster Instanz durch. Es ging um eineRechnung in Höhe von mehr als 400.000 Euro für den Mehreinsatz beiPolizeikosten für das Nordderby zwischen Werder Bremen und demHamburger SV aus dem April 2015. Das Land Bremen hat Revisionangekündigt und will weiterhin Gebührenbescheide für Hochrisikospielean die DFL verschicken. Als Hochrisikospiele gelten Spiele, bei denenHeimverein, Deutscher Fußball-Bund und Polizei eine erhöhteGefahrenlage vermuten und entsprechend mehr Polizeibeamte zum Einsatzkommen.Insgesamt fielen in der Saison 2016/17 bei allen Spielen in der 1.und 2. Fußball-Bundesliga mehr als 1,4 MillionenPolizei-Arbeitsstunden an. Das geht aus der aktuellen Statistik derZentralen Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS) hervor. Umgerechnetergibt das 1.092 Polizei-Vollzeitstellen. Die Gesamtkosten beliefensich bei einem von der Polizeigewerkschaft GdP bestätigtenStundenlohn auf insgesamt rund 80 Millionen Euro bei 612 Spielen inden höchsten beiden Profiligen. Nach Einschätzung der ZIS liegt derAnteil der Hochrisikospiele zwischen 10 und 20 Prozent aller Spiele.Weitere Details zeigt "Sport inside" in seiner heutigen Sendung um22.55 Uhr im WDR Fernsehen.Die infratest dimap-Frage im Wortlaut:"Derzeit wird ja über die Sicherheit am Rande von Fußballspielendiskutiert. Bei sogenannten Risikospielen, bei denen Ausschreitungender Fans zu erwarten sind, ist der Einsatz von Polizeikräftenbesonders groß. Fänden Sie es richtig, dass sich die Vereine bzw. dieDeutsche Fußball-Liga (DFL) an den zusätzlichen Polizeikosten beisolchen Risikospielen beteiligen?"Befragungsdaten:Grundgesamtheit: Bevölkerung in Deutschland ab 14 JahrenFallzahl: 1.000 BefragteErhebungszeitraum: 27. bis 30. Oktober 2017Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl / Dual Frame (Festnetz- undMobilfunkstichprobe)Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI)Fehlertoleranzen: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte*bei einem Anteilswert von 5%**bei einem Anteilswert von 50 %Pressekontakt:WDR-PressedeskTelefon 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell