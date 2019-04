WDR-Themenwoche: Zwischen bio und konventionell - Landwirte gehen neue Wege

Finanztrends Video zu



Köln (ots) - Chemiekeulen, Massentierhaltung, Nitratbelastung -Landwirte stehen immer wieder in der Kritik. Dabei liefern geradetraditionelle bäuerliche Betriebe Lösungen für viele Probleme, diedurch moderne agrarindustrielle Produktion entstanden sind.WDR Reporter gehen vom 1.bis 6. April aufs Land. Zu einemAckerbetrieb in Preußisch Oldendorf bei Bielefeld, der ohne Glyphosatauskommt. Zu einem Schweinezüchter nach Xanten, der den Ferkeln ihrenRingelschwanz lässt. Auf einen Betrieb nach Wachtendonk, der Schweineund Rinder mästet ohne Gülleproblem.Eine Woche kommen Landwirte aus ganz NRW zu Wort, die mit vielpersönlichem Einsatz gegen Gülleflut, Bodenverdichtung undPreisverfall ankämpfen. Und die versuchen, konventionelleLandwirtschaft im Einklang mit der Natur zu betreiben.Der WDR berichtet ab heute eine Woche lang im Radio, im Fernsehenund online:WDR 4: 1.-5. April, täglich um 11.40 Uhr WDR 5 Morgenecho: 1.-6.April, täglich um 7.25 Uhr WDR 2: 1. April Aktuelle Stunde am 1.,4.und 6. Aprilverbraucher.wdr.de sowie Aktuelle Stunde und Markt auf FacebookRedaktionelle Federführung: Helga Schmidt und Sabine Güthewww.ard-foto.dePressekontakt:WDR KommunikationE-Mail: wdrpressedesk@wdr.deTelefon: 0221 220 7100Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell