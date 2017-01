WDR-Studie: Große Mehrheit der Bundesbürger mit Informationsangebot in deutschen Medien zufrieden / Höchste Glaubwürdigkeit erneut für öffentlich-rechtlichen Rundfunk

Köln (ots) -89 Prozent der Bundesbürger bewerten das Informationsangebot vonRadio, Fernsehen, Internet, Zeitungen und Zeitschriften inDeutschland alles in allem als gut oder sehr gut. Nur jeder zehnteDeutsche hält die Qualität des Informationsangebots deutscher Medieninsgesamt für schlecht. Das ist das Ergebnis einer repräsentativenStudie zur Glaubwürdigkeit der Medien, die infratest dimap im Auftragdes WDR durchgeführt hat und für die im Dezember 2016 insgesamt 1.000Wahlberechtigte in Deutschland befragt wurden. Erstmals hatte dasMeinungsforschungsinstitut im Oktober 2015 vergleichbare Datenerhoben.Die höchste Glaubwürdigkeit bescheinigen die Befragten demöffentlich-rechtlichen Radio mit 74 Prozent und demöffentlich-rechtlichen Fernsehen mit 72 Prozent. Auch Tageszeitungenwerden von einer großen Mehrheit (65 Prozent) als glaubwürdigeingeschätzt. Für deutlich weniger glaubwürdig dagegen werdenPrivatradio (35 Prozent) und Privatfernsehen (25 Prozent) erachtet.Ähnlich kritisch fällt die Bewertung für das Internet aus: nur 27Prozent der Befragten halten es im Allgemeinen für glaubwürdig. Fragtman allerdings nach sozialen Medien wie Facebook oder Twitter, fälltdie Beurteilung deutlich drastischer aus: Lediglich 8 Prozent derBefragten schenken diesen Informationsquellen Glauben, 71 Prozentbewerten dagegen die sozialen Medien als "weniger glaubwürdig".Allerdings zeigt die Studie auch: 82 Prozent der Bundesbürger nutzensoziale Medien nicht regelmäßig als Nachrichtenquelle.Die Studie zur Glaubwürdigkeit der Medien zeigt auch: Dasöffentlich-rechtliche Fernsehen bleibt mit 34 Prozent dieHauptinformationsquelle über das politische Geschehen, es folgenTageszeitungen (26 Prozent) und das Internet im Allgemeinen (16Prozent). Das öffentlich-rechtliche Fernsehen halten die Deutschenzudem für vielfältig, kritisch und vertrauenswürdig (jeweils 76Prozent Zustimmung).Vorbehalte gibt es unverändert, was den Einfluss der Politik auf dieBerichterstattung in den deutschen Medien angeht. Der Erhebungzufolge gehen 42 Prozent der Deutschen davon aus, dass es politischeVorgaben gibt, 54 Prozent glauben dies nicht. Noch größer ist dieseSkepsis mit 57 Prozent unter denjenigen, die soziale Netzwerke fürregelmäßige politische Informationen nutzen. Dezidiert von"Lügenpresse" sprechen würden nach wie vor lediglich 20 Prozent derBundesbürger, wenn sie an Zeitungen, Fernsehen und Radio inDeutschland denken. 75 Prozent und damit drei Prozentpunkte mehr als2015 teilen diesen Vorwurf nicht.Die Studie "Glaubwürdigkeit der Medien" steht zum Download auf denWDR-Unternehmensseiten zur Verfügung.Fotos finden Sie unter ARD-Foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR PressedeskTelefon 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell