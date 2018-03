"WDR Sport inside": Ermittlungen gegen rechtsextreme Hooligans nach Prag-Spiel komplett versandet

Köln (ots) -Gut sechs Monate nach dem Fußball-Länderspiel in Prag sind sowohl inDeutschland als auch in Tschechien alle Ermittlungen gegen dierechtsradikalen Störer versandet. Das geht aus Recherchen derWDR-Sendung "Sport inside" (Mittwoch, 14.3.2018, 22.55 Uhr) hervor.Der zuständige Düsseldorfer Oberstaatsanwalt Patrick Rieck bestätigtegegenüber der WDR-Sendung, dass es bis heute nicht gelungen sei,Beschuldigte anhand der vom DFB zur Verfügung gestellten 9 GigabyteVideomaterial namentlich festzustellen und etwaigen Beschuldigteneine konkrete Straftat nachzuweisen. Gestern teilte das zuständigeReferat der Polizeidirektion Prag "Sport inside" mit, dass der Fallgemäß § 159a/5 der Strafprozessordnung eingestellt worden sei. Essei, so die tschechischen Behörden weiter, nicht möglich gewesen,"die Tatsachen festzustellen, die die Einleitung einerStrafverfolgung gegen eine bestimmte Person rechtfertigen würden".Bei dem WM-Qualifikationsspiel Tschechien gegen Deutschland am 1.September 2017 in Prag hatten rund 250 vorwiegend rechte deutscheHooligans im Stadion Pyrotechnik gezündet, den DFB sowie Spieler derNationalmannschaft beleidigt und verfassungsfeindliche Symboleverwendet. Konkret kamen aus dem Block der Hooligans undRechtsradikalen "Sieg Heil" - Rufe, was in Deutschland und Tschechienals Straftat gilt.Nur wenige Monate vor der WM in Russland befürchten nun Kritiker,dass durch die versandeten Ermittlungen das Signal der Straffreiheitfür randalierende Fans im Ausland in die Szene gewaltbereiter undrechtsradikaler Hooligans gesendet werde. "Die Signalwirkung, dass eskeine adäquate Strafverfolgung gab, ist eine schlechte, weil es nahelegt, dass solche Dinge wieder passieren können und dass solche Dingenicht bestraft werden", sagt Robert Claus, Experte fürRechtsextremismus im Sport. Dass deutsche "Problemfans" zur WM nachRussland reisen, gilt als wahrscheinlich. Im Internet kursierenVideos, auf denen sich deutsche Hooligans bereits auf das Turnier inRussland vorbereiten. "Russland ist in Reichweite. Es gibt etablierteNetzwerke von deutschen Hooligans mit Hooligans aus der Ukraine, ausUngarn, aus Polen und auch aus Russland", so Claus weiter bei "Sportinside".In Deutschland ist die Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf fürdie Identifizierung deutscher Fußball-Straftäter im Auslandzuständig. Das Sonderdezernat wurde nach der WM 1998 in Frankreichgegründet, wo deutsche Hooligans den französischen Polizisten DanielNivel schwer verletzt hatten.Einen Beitrag zum Thema sendet der WDR in der Sendung Sport inside amMittwoch, 14.3.2018, ab 22.55 Uhr.Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:Kathrin HofWDR Presse und InformationTelefon 0221 220 7125kathrin.hof@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell