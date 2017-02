Köln (ots) - Carolin Kebekus wird mit ihrer WDR-Show "PussyTerrorTV" auch 2017 weiterhin im Ersten zu sehen sein. Heute stimmte derWDR Verwaltungsrat der Produktion von fünf neuen Folgen und einemBest of zu.In der nächsten Ausgabe am Donnerstag, 16. März 2016, um 22.45 Uhrim Ersten begrüßt die Kölner Ausnahmekünstlerin ihren Kollegen PierreM. Krause. Exklusiv bei "PussyTerror TV" erzählt die neue First Ladyder USA, Melania Trump, von ihren ersten Erfahrungen alsPräsidentengattin. Und im Musik-Quiz mit Friedemann Weise müssen auchdie Zuschauerinnen und Zuschauer ein gutes Gehör beweisen. Auch einWiedersehen mit Mario Großreuss wird es geben.Carolin Kebekus widmet sich in ihrer Show auch 2017 schonungslosund trotzdem charmant den Ereignissen der vergangenen Wochen. DasPublikum im Studio und die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sichauf den erfolgreichen Mix aus aktuellen Stand-Ups, Parodien undPersiflagen, aus satirischen Einspielfilmen und immer wiederunkonventionellen Musiknummern freuen."Carolin Kebekus: PussyTerror TV" ist eine Produktion vonBRAINPOOL TV GmbH im Auftrag des WDR. Produzent BRAINPOOL: JörgGrabosch. Redaktion WDR: Leona Frommelt.Fotos stehen unter ARD-Foto.de zur Verfügung. Weitere Infos unterpussyterrortv.wdr.dePressekontakt:Lena SchmitzWDR Presse und InformationTelefon 0221 220 7121lena.schmitz@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR Presselounge: presse.WDR.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell