WDR-Rundfunkrat wählt sieben Mitglieder des künftigen Verwaltungsrats

Der Rundfunkrat des WDR hat heute in öffentlicherSitzung folgende Mitglieder des künftigen Verwaltungsrats gewählt:Frau Silke Gorißen, Jahrgang 1971, ist selbstständigeRechtsanwältin in der Kanzlei Mulder & Gorißen in Kleve, seit 2009Mitglied des WDR-Rundfunkrats und seit 2016 stellvertretendeVorsitzende.Herr Dr. Fritz Jaeckel, Jahrgang 1963, ist Hauptgeschäftsführerder IHK Nord Westfalen, Münster, und Mitglied im ZDF-Fernsehrat. Erwar Staatsminister für Bundes- und Europaangelegenheiten im FreistaatSachsen.Frau Doris Ludwig, Jahrgang 1958, ist Vorsitzende des Betriebsratsder IBM Deutschland Financial Markets Services GmbH, Düsseldorf, undseit 2015 Mitglied des WDR-Verwaltungsrats.Frau Roswitha Müller-Piepenkötter, Jahrgang 1950, warJustizministerin des Landes Nordrhein-Westfalen und ist seit 2016stellvertretendes Mitglied im WDR-Rundfunkrat.Herr Arno Prangenberg, Jahrgang 1964, ist geschäftsführenderGesellschafter der Wirtschaftsprüfungs- undSteuerberatungsgesellschaft Korthäuer & Partner GmbH in Essen.Herr Prof. Dr. Karsten Rudolph, Jahrgang 1962, ist Mitglied desLandtags von Nordrhein-Westfalen und gehörte dem WDR-Rundfunkrat von1999 bis 2017 an.Frau Claudia Schare, Jahrgang 1966, ist Journalistin aus Dortmund.Sie gehörte von 2003 bis 2012 dem WDR-Rundfunkrat an, zuerst alsstellvertretendes Mitglied, ab 2009 als Mitglied. Seit 2012 ist sieMitglied des WDR-Verwaltungsrats.Der künftige WDR-Verwaltungsrat wird erstmals am 16. Dezember 2019zusammenkommen und sich für die fünfjährige Amtsperiodekonstituieren. Er besteht aus den sieben vom Rundfunkrat gewähltenMitgliedern sowie zwei weiteren Mitgliedern, die laut WDR-Gesetz vomPersonalrat entsandt werden.Informationen über die Zusammensetzung und Aufgaben desRundfunkrats und des Verwaltungsrats finden sich untergremien.wdr.de. Grundlagen und Dokumente zur Wahl desWDR-Verwaltungsrats sind auf der Internetseite wdr-rundfunkrat.dezusammengestellt.