WDR-Rockpalast-Erfinder Peter Rüchel wird 80

Köln (ots) -Peter Rüchel, langjähriger WDR-Redakteur und Erfinder der legendärenWDR-Musiksendung Rockpalast feiert am 9. März 2017 seinen 80.Geburtstag. Mit dem Rockpalast hat der gebürtige BerlinerFernsehgeschichte geschrieben und das Musikfernsehen miterfunden."Es gibt nicht viele Fernsehmarken, die die Zeiten überlebt haben.Aber Ihnen ist es gelungen, mit Rockpalast ein Musikformat auf denWeg zu bringen, das bis heute einzigartig ist und weit über denWesten hinaus Strahlkraft besitzt. Ihr Name ist auf ewig mit demRockpalast verbunden", schreibt WDR-Fernsehdirektor Jörg Schönenbornin seinem Glückwunsch an Peter Rüchel.Neben Rüchels 80. Geburtstag gibt es in diesem Jahr ein weiteresJubiläum: In der Nacht vom 22. auf den 23. Juli 1977 fand die ersteRockpalast-Livenacht in der Essener Grugahalle statt. "Ich bin sehrfroh, dass es anlässlich dieses Ereignisses einen Rockpalast-Filmgibt, der über diese Pionierarbeit berichtet und der Ihre Leistungbesonders würdigt", so Schönenborn weiter. Der WDR zeigt dieseDokumentation im Sommer, der genaue Sendetermin steht noch nichtfest.