Köln (ots) - Der vorsorgliche Terror-Alarm in deutschenAtomkraftwerken vom vergangenen Freitag (10. März) hatte offenbarweitaus größere Dimensionen als bislang angenommen. Die AKW-BetreiberRWE, PreussenElektra (früher E.ON) und EnBW bestätigten gegenüber demWDR, dass der Alarm in sieben der acht noch in Betrieb befindlichenund in mehreren stillgelegten Kernkraftwerken im gesamtenBundesgebiet ausgelöst wurde. Insgesamt waren nach Recherchen des WDRmindestens 17 Atomreaktoren an zwölf Standorten in ganz Deutschlandbetroffen*. Bislang war lediglich von fünf AKW in Norddeutschland dieRede. Die meisten Anlagen waren für etwa eine Stunde evakuiertworden. Anlass war ein bundesweiter sogenannter "Renegade"-Voralarm,bei dem ein terroristischer Angriff mit einem Verkehrsflugzeugunterstellt wird. Ausgelöst hatte diesen Alarm eine Boeing 787 derindischen Fluggesellschaft "Air India", zu der am Freitagmorgenvorübergehend der Funkkontakt abgebrochen war.Die Evakuierungen waren nur zufällig öffentlich geworden, weilDemonstranten während einer Mahnwache vor dem AKW Brokdorf den Alamauf dem Kraftwerksgelände und entsprechende Gespräche der Polizeimitbekommen haben.Nach Recherchen des WDR hatte Flug Nummer AI 171 der indischenFluggesellschaft "Air India" auf dem Weg vom indischen Ahmedabad nachLondon am Freitag gegen 9 Uhr deutscher Zeit auf Funksprüche derLuftüberwachung nicht mehr geantwortet. Daraufhin haben zuersttschechische und anschließend deutsche Kampfflugzeuge Sichtkontakt zuder Boeing 787 aufgenommen. Warum der Funkkontakt unterbrochen war,ist unklar.Nach Einschätzung vieler Fachleute ist keines der deutschenAtomkraftwerke gegen eine gezielte Attacke mit einem großenPassagierflugzeug gesichert. Allein die kinetische Energie könne beieinem Aufprall zu erheblichen Schäden an der Reaktorhülle und anderensicherheitstechnischen Einrichtungen führen, erklärt der frühereLeiter der Abteilung Reaktorsicherheit im Bundesumweltministerium,Dieter Majer, gegenüber dem WDR. Hinzu käme die Feuergefahr durch diegroßen Mengen an Treibstoff.Der niedersächsische Umweltminister, Stefan Wenzel, fordert im WDRals Konsequenz aus diesem Vorfall eine Änderung beim Umgang mit derÖffentlichkeit in solchen Fällen. Der Bund müsse "jederzeitsicherstellen, dass die Bürgerinnen und Bürger rechtzeitig überMaßnahmen informiert werden", so Wenzel wörtlich.Einen Beitrag zu diesem Thema sendet am Donnerstag das WDR 5Morgenecho (6.05 - 9.45 Uhr)*) Liste der evakuierten Kernkraftwerke: Biblis, Emsland,Gundremmingen, Brokdorf, Grohnde, Unterweser, Lingen, Brunsbüttel,Grafenrheinfeld, Philippsburg (laut Betreiber wurden "die dafürvorgesehenen Maßnahmen eingeleitet..."), Neckarwestheim (wiePhilippsburg), Krümmel (Personal in Bunker am Kraftwerkuntergebracht).