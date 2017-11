WDR-Recherchen lösen Razzia bei Transportfirmen für Paketdienste aus

Köln (ots) -Ermittlungen wegen Sozialabgaben-Betrugs und Umgehen desMindestlohns.WDR-Sendung "Könnes kämpft" taucht ins Milieu der Paketdienste ein.In einer Großrazzia zu den Geschäftspraktiken von Transportfirmen fürPaketdienste haben Polizei, Zoll und Staatsanwaltschaft 24Geschäftsräume bzw. Wohnungen von Fahrern in Nordrhein-Westfalendurchsucht. Die Razzia erfolgte vergangene Woche in Zusammenhang mitRecherchen der WDR-Sendung "Könnes kämpft" (Mittwoch, 29. November,21.00 Uhr, WDR Fernsehen). Bei den Ermittlungen geht es unter anderemum den Verdacht der Hinterziehung von Sozialabgaben und desUnterschreitens des Mindestlohns sowie um den Vorwurf desgewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern und der Beihilfe zurUrkundenfälschung. Im Verdacht stehen Firmen, die als Subunternehmerihre Fahrdienste anbieten. Die Staatsanwaltschaft spricht vonmehreren Tatverdächtigen.Als Folge der Razzia hatten die Behörden 16 Personen ohne offizielleAufenthaltsgenehmigung feststellen können. Gegenüber dem WDR erklärteder Kölner Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer, es sei umfangreichesBeweismaterial festgestellt worden und man stehe erst am Anfang derErmittlungen.Auch die Recherchen von Dieter Könnes im Milieu derPaket-Dienstleister zeigen, dass Gesetze hier offenbar immer wiederumgangen werden. Vom WDR eingesetzten Lockvögeln, die sich beiSubunternehmern als Fahrer beworben und so in die Firmeneingeschleust hatten, wurde zum Beispiel eine Bezahlung deutlichunterhalb des Mindestlohns angeboten. Mehrere andere Mitarbeiterbestätigten den WDR-Mitarbeitern dies, zum Teil sprachen diese sogarvon einer Bezahlung nur halb so hoch wie der Mindestlohn. In einemFall wurde schon beim Anstellungsgespräch klar gemacht, dass es einenTeil der Bezahlung nur am Finanzamt vorbei geben würde.Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR Presse und InformationKathrin Hof / Stefanie SchneckTel. 0221 / 220 7125kathrin.hof@wdr.destefanie.schneck@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell