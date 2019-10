WDR Recherchen: Kritik an Bekleidungsmarken - Preisdruck verleitet Fabriken zur Umweltzerstörung

Köln (ots) -Sperrfrist: 21.10.2019 06:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Sechs Jahre nach dem Unglück in der Textilfabrik Rana Plazaunternehmen die großen westlichen Handelsketten trotz anderweitigerVersprechungen zu wenig gegen schlechte Arbeitsbedingungen unddramatische Umweltzerstörungen in Bangladesch. Diese Kritik äu-ßerngegenüber der ARD sowohl Textilhersteller und Wissenschaftler inBangladesch als auch deutsche Mode- und Handelsexperten (Exclusiv imErsten: Unsere Kleidung, Montag, 21. Oktober 2019, 21:45 Uhr, imErsten). Bangladesch ist nach China der weltweit zweit-größteProduzent. Während die großen Kleidungsmarken auf verpflichtendeVereinbarun-gen zu Mindestlöhnen, Sicherheitsmaßnahmen undUmweltschutz hinweisen, kritisieren unabhängige Experten wie Dr.Khondaker Golam Moazzem vom renommierten Think Tank Research GateBangladesh einen enormen Preisdruck, der es in der Praxis unmöglichma-che, durchgängig diese Standards einzuhalten. Besonders deutlichwerde dies beim Um-weltschutz: Nach wie vor würden viele Färbereienihre giftigen Abwässer ungeklärt in die Flüsse leiten. Dies betrifftinsbesondere den Fluss Dhaleshwari im Großraum der Hauptstadt Dhaka.Seitdem sich vor drei Jahren auch dort Textilfabriken angesiedelthaben, nimmt die Verschmutzung kontinuierlich zu. Reporter des WDRhaben Wasserproben genommen und vom WWF auswerten lassen. Demnachüberschreitet der Verschmutzungsgrad des Dale-shwari den europäischenGrenzwert um das Dreißigfache. Damit drohe dem Fluss dasselbeSchicksal wie dem Nachbarfluss Buriganga, an dem schon längerproduziert wird und der bereits biologisch tot sei. Aus Sicht desWissenschaftlers Dr. Abdul Matin von Water Kee-pers Bangladesh treibtdas Land unaufhaltsam einem ökologischen Kollaps entgegen: "Das Lebenaller Menschen hier hängt vom Wasser ab. Doch die Gesundheit, dieErnte - alles ist gefährdet."Die WDR Reporter, die sich gegenüber örtlichen Fabrikanten alswestliche Einkäufer aus-gegeben haben, deckten dabei am Beispieleines Lieferanten, der auch für große Marken produziert, eineentscheidende Schwachstelle auf. Zwar war offiziell nur ein Vertragmit die-ser Firma möglich, da sie zertifiziert und damit zurEinhaltung der Umweltstandards der Marken verpflichtet ist. Doch dieReportage zeigt, dass der Lieferant das kritische Färben in eineFirma auslagern würde, die aufgrund von Umweltverstößen von denBehörden ge-schlossen wurde, aber trotzdem illegal und ohnefunktionierende Kläranlage weiter färbt. Jochen Straehle, Professorfür internationales Modemanagement an der Hochschule Reutlingen, derzuvor in der Modebranche gearbeitet hat, sieht als entscheidendeUrsache den Preisdruck der westlichen Marken, der die Produzenten indie Illegalität treibe: "Nicht jedes Unternehmen kann dem Druckstandhalten und so sind Schattenbuchhaltung, Lügerei, Vertuschung ander Tagesordnung, um als Produzent weiter gelistet zu sein."Tatsächlich ist nach Angaben von Eurostat, Statistisches Amt derEuropäischen Union, in den letzten vier Jahren der Importpreis fürKleidung aus Bangladesch gesunken, um 57 US-Dollar pro Kilo auf 1516Dollar. Der Wirtschaftsforscher Dr. Khondaker Golam Moazzemkritisiert, dass eine solche Entwicklung geradezu zwangsläufig zuUmweltverstößen in den Fabriken verleite: "Der laufende Betrieb vonKläranlagen ist kostspielig. Und Firmen, die diese nutzen, habeneinen Nachteil gegenüber anderen, die sie abschalten."Die ARD hat acht große Marken zu der Entwicklung ihrerEinkaufspreise in Bangladesch befragt. C&A bestätigt "geringfügiggesunkene" Einkaufspreise, verweist aber auf Effizienzsteigerungen inden Betrieben unter anderem aufgrund größerer Bestellmengen. H&M undOtto erklären, nicht weniger zu zahlen. Die Mehrheit, darunter auchAldi, Lidl, Zara, Kik und Primark, geben dazu keine Auskunft. Alleangefragten Marken sehen keine Zusammenhang zwischen ihrerEinkaufspolitik und den Umweltschäden.Exclusiv im Ersten: Unsere Kleidung, Grün gewaschen oder wirklichnachhaltig? Montag, 21.10.2019, 21.45 Uhr, Das ErstePressekontakt:Kontakt: WDR Kommunikationwdrpressedesk@wdr.de0221 2207100Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell