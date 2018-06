WDR-Recherche: Teure Unterbringung von Geflüchteten in Hotels / Köln schneidet NRW-weit am schlechtesten ab

Köln (ots) - Die teure Unterbringung von Geflüchteten in Hotelshat der Stadt Köln viel Kritik eingebracht. Der WDR wollte daraufhinvon den 30 größten Städten und Gemeinden wissen: Wo werdenGeflüchtete ebenfalls so untergebracht? Und zu welchen Bedingungen?Das Ergebnis: Neben Köln sind darunter fünf weitere Städte undGemeinden, die auf Hotels zurückgreifen. Allerdings zu extremunterschiedlichen Kosten.Demnach haben die Städte Dortmund, Hamm, Moers undBergisch-Gladbach jeweils ein Hotel, und die Stadt Mönchengladbachzwei Hotels angemietet. Große Ausnahme ist die Stadt Köln. Hier sindderzeit noch mehr als 2.200 Geflüchtete in insgesamt 40 ehemaligenHotels untergebracht.Auch bei den Preisen fällt Köln deutlich aus dem Rahmen. Dortmundzahlt gut acht Euro pro Nacht und Person. Macht rund 240 EuroMonatsmiete pro Person. Wichtig dabei: Die Hotelzimmer sind in fastallen Fällen mit mehreren Personen belegt. So kostet ein Zimmer, indem zwei Personen untergebracht sind, in Dortmund schon 480 Euro imMonat. Werden vier Personen in dem Zimmer untergebracht, schnellt dieMonatsmiete für dieses eine Zimmer auf 960 Euro hoch.Die Stadt Köln zahlt den Hotelbesitzern sogar im Schnitt 31 Europro Person und Nacht, gut 900 Euro im Monat. Bei einer Belegung mitmehreren Personen - was auch hier die Regel ist - kommen so schnell4.500 Euro Monatsmiete zusammen - für ein einzelnes Hotelzimmer mitBad.Für die Betreiber ein lukratives Geschäft. Vor allem, weil sicheinige Kommunen auf lange Vertragslaufzeiten eingelassen haben undeine Mindestbelegung zahlen, egal wie viele Menschen tatsächlichgerade untergebracht sind.Die Stadt Köln verteidigt die Hotel-Anmietungen. Die Stadt befindesich nach wie vor in einem "Not-Zustand", erklärt SozialdezernentHarald Rau dem WDR. Die Alternative wäre, die Flüchtlinge zurück indie Turnhallen zu schicken, was man nicht wolle.In Düsseldorf sieht es anders aus. Durch kurze Vertragslaufzeitenmit den Hotelbetreibern und den Kauf von Immobilien und Modulbautenhabe man erreicht, dass in der Landeshauptstadt keine Geflüchtetenmehr in Hotels untergebracht sind, so Miriam Koch, Leiterin des Amtesfür Migration.Nach WDR-Recherchen befinden sich viele der KölnerFlüchtlingshotels in einem schlechten oder extrem schlechten Zustand.Zudem sind die Zimmer oft mit vier oder gar acht Personen belegt. DerKölner Flüchtlingsrat kritisiert diese Lösung nicht nur wegen derhohen Kosten. Sie sei auch für die Flüchtlinge mit vielen Nachteilenverbunden.Sendungen:WDR Hörfunk: WDR 5, Morgenecho, ab 6.05 Uhr WDR Fernsehen: WDRaktuell 12.45 und Aktuelle Stunde (ab 18.45 Uhr)Pressekontakt:WDR PressedeskTel. 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell