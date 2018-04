WDR-Recherche: NRW-Umweltministerin doch noch an Schweinemastbetrieben beteiligt? - Gericht soll Eheleuten Schulze Föcking das Halten von Tieren verbieten

Köln (ots) -Sperrfrist: 26.04.2018 06:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.SPERRFRIST: Donnerstag, 26. April, 6.00 UhrDer Tierschutzverband "Animal Rights Watch" geht davon aus, dassNRW-Umweltministerin Christina Schulze Föcking doch noch anSchweinemast-Betrieben in Steinfurt beteiligt ist. Das gehe ausverschiedenen behördlichen Dokumenten hervor. So stellte der KreisSteinfurt noch am 4. Dezember 2017 einen "Umweltinspektionsbericht"aus, in dem als inspizierte Firma "Schulze-Föcking, Christina" mitStandort "Sellen 72, 48565 Steinfurt" genannt wird. Die zuständigeBezirksregierung Münster spricht in einer Mail vom 24. April 2018ebenfalls von dem "Schweinemastbetrieb Christina Schulze Föcking".Die noch heute gültige Immissionsschutzrechtliche Genehmigung derunter dieser Anschrift betriebenen Schweinemast aus dem Jahr 2008 istebenfalls nur auf den Namen Christina Schulze Föcking ausgestellt.Der Tierschutzverband "Animal Rights Watch (ARIWA)" hat aufgrundder neuen Dokumente seine im Februar beim Verwaltungsgericht Münstereingereichte Klage ausgeweitet und fordert vom Kreis Steinfurt nunnicht nur für Ehemann Frank Schulze Föcking, sondern auch für dieUmweltministerin, Christina Schulze Föcking, ein Tierhaltungs- undBetreuungsverbot. Laut Gerichtsbeschluss von Anfang dieser Woche istentsprechend ab sofort auch die Umweltministerin offiziellProzessbeteiligte in diesem Verfahren.Nach Bekanntwerden möglicher Tierschutzverstöße im Juli letztenJahres hatte die CDU-Politikerin mehrfach erklärt, seit Mitte letztenJahres nicht mehr an den Schweinemastbetrieben in Steinfurt beteiligtzu sein. In einer schriftlichen Stellungnahme weist die Ministerinauf Anfrage des WDR darauf hin, dass "beide Betriebe (...) zum01.07.2017 verpachtet worden" seien. "Aus der Beiladung desVerwaltungsgerichts Münster ergibt sich nicht, dass ich an denlandwirtschaftlichen Betrieben beteiligt bin", heißt es weiter in derStellungnahme. Im Übrigen verweist Christina Schulze Föcking auf ihrefrüheren Erklärungen zu den Eigentumsverhältnissen im Landtag und imUmweltausschuss.Verbunden mit der Klage vor dem Verwaltungsgericht Münster werdenauch neue Vorwürfe in Sachen Tierschutz laut. Der TierschutzverbandARIWA geht inzwischen davon aus, dass auf dem Hof der Familie SchulzeFöcking über mehrere Jahre hinweg massiv und wiederholt gegengeltende Tierschutzbestimmungen verstoßen wurde. Neben den bekanntenVideoaufnahmen vom Juli 2017 werden als Belege für diese Vorwürfeeine Reihe von bislang unbekannten Dokumenten abgeführt - darunterdie Protokolle von den tierschutzrechtlichen Überprüfungen des Hofesdurch das Kreisveterinäramt Steinfurt von 2013 und 2014 sowieBerichte der betreuenden Tierärztin bis zurück ins Jahr 2009. Diedarin wiederholt festgehaltenen Atemwegserkrankungen, Durchfälle,Gelenkentzündungen und Bisswunden weisen nach Ansicht einesGutachtens auf "mangelhafte Haltungsbedingungen", "Managementfehler"und "mangelhafte Hygiene" hin.Umweltministerin Schulze Föcking weist diese Vorwürfe als"gegenstandslos" zurück. Eine "Auditierung" habe festgestellt, dass"der Gesundheitszustand der in den Ställen gehaltenen Schweine (...)im Betriebsvergleich überdurchschnittlich gut" sei. Diefestgestellten Mängel seien "mit dem Tierhalter erörtert und vondiesem (...) abgestellt worden."Pressekontakt:WDR Presse und Informationwdrpressedesk@wdr.deTel. 0221-220 7100Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell