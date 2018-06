Köln (ots) -Sie denken, sie haben die große Liebe im Internet gefunden - und amEnde sind sie ihr Vermögen los: Opfer von Liebes-Abzocke im Internet,sogenannten "Love Scams". Bei den Dreharbeiten für die WDR-Sendung"Könnes kämpft - Das Geschäft mit den einsamen Herzen" (Mittwoch,13.6.2018, 21 Uhr, WDR Fernsehen) kam es zu fünf Verhaftungen inKöln. Festgenommen wurden Geldboten, die sich mit den Liebes-Opfernverabredet hatten. Reporter Dieter Könnes gelang es, sie mit Hilfeeines Lockvogels zu überführen. Am Treffpunkt sollten die OpferBargeld für den angeblich in finanziellen Nöten befindlichen Partnerübergeben. Gegen die Verhafteten besteht der dringende Verdacht desVersuchs des gewerbsmäßigen Betrugs, so die Staatsanwaltschaft Kölngegenüber dem WDR.Jährlich zahlen deutsche Opfer, Frauen wie Männer, schätzungsweisemehrere Millionen Euro an im Netz kennengelernte Partner, die es inder Realität gar nicht gibt und die meist mit gefälschten Identitätenarbeiten. Über die sozialen Netzwerke oder Datingportale werden dieOpfer, auf der Suche nach einem Lebenspartner, gezielt angesprochenund dann um finanzielle Unterstützung gebeten. Nach Recherchen von"Könnes kämpft" führt die Spur von Deutschland u.a. nach Ghana. Dortsitzen die Betrüger, die deutschen Singles mit falscher Identität dieLiebe vorgaukeln, um an ihr Geld zu kommen.Sendehinweis: Könnes kämpft - Das Geschäft mit den einsamen Herzen,13.6.2018, 21 bis 21.45 Uhr, WDR-FernsehenFotos finden Sie unter www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge presse.wdr.dePressekontakt:Kathrin Hof / Stefanie SchneckTelefon 0221 220 7125kathrin.hof@wdr.de / stefanie.schneck@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell