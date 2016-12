WDR-Recherche zu Berlin-Attentat: Anis Amri besuchte zwölf Moscheen im Ruhrgebiet

Köln (ots) - Nach Recherchen der Aktuellen Stunde des WDR vomDienstag (27.12.2016) besuchte Anis Amri 15 Moscheen, zwölf davonlagen im Ruhrgebiet. Brisant: Am 14. Dezember, fünf Tage vor demAnschlag in Berlin, beschreiben die Behörden noch die besondereGefährlichkeit Amris.Der Tunesier soll für den Anschlag mit zwölf Toten auf einenBerliner Weihnachtsmarkt verantwortlich sein. Am 23. Dezember war derflüchtige Amri in Italien in eine Polizeikontrolle geraten undgetötet worden.Acht Alias-NamenInsgesamt kennen die Behörden acht Alias-Namen des Tunesiers.Unter einem dieser Namen stellte er Ende April 2016 einen Asyl-Antragin Oberhausen. Eigentlich hätte er Nordrhein-Westfalen dann nichtmehr verlassen dürfen.Acht Tage später wurde er deshalb vom Berliner Landeskriminalamtausgestuft, wie es heißt. Die Behörde hatte ihn seit Monatenbeobachtet. Nun erklärte sie sich also für nicht mehr zuständig. Am10. Mai stufte ihn das LKA in Düsseldorf als Gefährder ein.Amri war dem mehrseitigen Personenprofil der Sicherheitsbehördenzufolge seit Februar 2016 hauptsächlich in Berlin. Dabei verhalte ersich besonders konspirativ, heißt es in der Einschätzung. In Berlinsei er in mehreren Moscheen und wechsele öfter die Orte, an denen erschläft. Die von den Sicherheitsdiensten ermittelten Kontaktpersonenwerden der salafistisch-islamistischen Szene zugerechnet. Bei zweider Männer lägen sogar Erkenntnisse vor, dass sie einestaatsgefährdende Gewalttat planen - die juristische Bezeichnung füreinen Terroranschlag.Zahlreiche Kontakte nach DortmundAber auch in Nordrhein-Westfalen war Amri offenbar besser vernetztals bislang bekannt. Er hatte zahlreiche Kontakte nach Dortmund. Zweider Männer hätten Bezüge zur Terrororganisation Islamischer Staat.Anfang des Jahres übernachtete Amri, so die Ermittler, in einerKoranschule in der Lindenhorster Straße. Für diese Madrasa habe erauch einen Schlüssel gehabt. Seit Ende 2015, so die Erkenntnisse,pendelte Amri regelmäßig zwischen Berlin und dem Ruhrgebiet. ZwölfMoscheen habe er in Dortmund besucht, das Landeskriminalamt inDüsseldorf bezeichnete ihn auch als Vorbeter. Unter dem Datum vom 13.Oktober 2016 wird in dem der Aktuellen Stunde vorliegenden Dokumentfestgehalten, dass Beobachtungen der Sicherheitsbehörden zu Amri andas BfV gemeldet werden sollen - das Kürzel für das Bundesamt fürVerfassungsschutz.Aktuelle Stunde, heute, 18.45 - 19.30 Uhr, WDR Fernsehen, imAnschluss in der WDR Mediathek.Pressekontakt:WDR PressedeskTel. 0221 220 7100Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell