WDR-Radioprogramme haben die meisten Hörerinnen und Hörer in NRW

Köln (ots) -Der Westdeutsche Rundfunk erreicht mit seinen Radioprogrammen diemeisten Menschen in Nordrhein-Westfalen. Das geht aus der aktuellenMedia-Analyse zur Radionutzung hervor (ma 2017 Radio I). Demnachschalten in NRW täglich 8,17 Mio. Menschen ab zehn Jahren (51,9Prozent) eine Radiowelle des WDR ein.Gewinner dieser Reichweitenerhebung sind dieses Jahr WDR 2 (+90.000Hörer in NRW), WDR 3 (+20.000) und WDR 4 (+200.000) und Cosmo(+30.000).Der stellvertretende WDR-Hörfunkdirektor Jochen Rausch: "Wir freuenuns, dass unser Publikum unsere Bemühungen honoriert, die Programmezu modernisieren, ohne dabei unseren öffentlich-rechtlichen Auftragaus dem Auge zu verlieren."Das WDR Radio gehört mit den drei Programmen 1LIVE, WDR 2 und WDR 4erneut zu den zehn meistgehörten Radiowellen in Deutschland.ma Radio 2017 I: Tagesreichweite Mo-Fr, NRW(Deutschsprachige Bevölkerung ab zehn Jahren, Angaben in Mio.)ma 17/I ma 16/II Differenz1LIVE 3,46 3,61 - 0,15WDR 2 3,32 3,23 + 0,09WDR 3 0,48 0,46 + 0,02WDR 4 2,25 2,05 + 0,20WDR 5 0,59 0,62 - 0,03Cosmo 0,14 0,11 + 0,03WDR gesamt 8,17 8,25 - 0,08radio NRW 5,37 5,22 + 0,15Radio gesamt 11,99 11,98 + 0,01ma Radio 2017 I: Tagesreichweite Mo-Fr, BRD(Deutschsprachige Bevölkerung ab zehn Jahren, Angaben in Mio.)ma 17/I ma 16/II Differenz1LIVE 3,78 3,94 - 0,16WDR 2 3,49 3,41 + 0,08WDR 3 0,51 0,50 + 0,01WDR 4 2,33 2,14 + 0,19WDR 5 0,63 0,68 - 0,05Cosmo 0,22 0,18 + 0,04WDR gesamt 8,78 8,88 - 0,10radio NRW 5,46 5,28 + 0,18Radio gesamt 56,63 57,00 - 0,37Die ma ist eine von der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma)getragene regelmäßige Erhebung von Mediennutzungsdaten. Für denHörfunk stellt die "Radio ma" die größte regelmäßige Befragung dar,die repräsentative Ergebnisse für die Deutsch sprechende Bevölkerungab zehn Jahren erbringt (BRD: 72,464 Mio.; NRW 15,732 Mio.).Ermittelt wird vor allem, für welche Programme sich die Hörer am Tagvor der Befragung entschieden haben ("Tagesreichweite"). DieErgebnisse werden zweimal im Jahr - im März und im Juli -veröffentlicht.