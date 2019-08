Köln (ots) - Klimafreundliche Mobilität, kluge Stadtplanung undwegweisende Forschung: Quarks (WDR 5) nimmt im neuen Podcast"Autokorrektur" Alternativen für die festgefahrene Mobilität in denBlick.Dafür ist Quarks-Reporter Robin Schäfer durch Deutschland undEuropa gereist und hat nach Lösungen gesucht, die unsere Mobilitätklimafreundlicher machen. Er zeigt unter anderem Alternativen zuKerosin, testet den bezahlbaren Nahverkehr in Wien oder besuchtSiedlungen, in denen heute schon keine Autos mehr fahren dürfen.Dabei kommen nicht nur Wissenschaftler zu Wort, sondern auchE-Auto- und Radfahrer, Stadtplaner, Politiker, Verkehrsplaner oderCarsharingnutzer. Quarks begibt sich im Podcast an Orte, an deneninnovative Mobilität schon heute stattfindet. Die ersten acht Folgendes "Autokorrektur"-Podcast sind unter quarks.de abrufbar. DerPodcast lässt sich darüber hinaus über die bekannten Podcast-Appsabonnieren.Die einzelnen Folgen im Überblick:#01 So können wir fliegen, ohne CO2#02 Warum Elektroautos allein nicht die Lösung sind #03 Darumbleiben wir unserem Auto treu #04 So gut funktioniert Carsharing inKarlsruhe #05 Utrecht - warum eine ganze Stadt aufs Rad steigt #06Wien - so macht Nahverkehr Spaß #07 Mit dieser Idee wird Bahnfahrenzum Vergnügen #08 Warum autofrei leben glücklich machtFotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Kathrin Hof, WDR Kommunikation, Telefon 0221 220 7125kathrin.hof@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell