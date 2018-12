"WDR Publikumspreis - Mein Hörbuch 2018": Jetzt Lieblingshörbuch einreichen

Köln (ots) - Welches 2018 erschienene Hörbuch hat besondersgefesselt? Welche Sprecherinnen oder Sprecher haben restlosüberzeugt? Welche literarische Umsetzung hat positiv überrascht? Biszum 10. Februar 2019 sammelt der WDR unter publikumspreis.wdr.deStimmen für den "WDR Publikumspreis - Mein Hörbuch 2018".Das Abstimmungsverfahren ist zweistufig konzipiert: Zunächst kanndas Publikum bis zum 13. Januar online Vorschläge einreichen. Diemeistgenannten Hörbuch-Neuerscheinungen des Jahres 2018 bilden eineTop-Ten-Liste, die ab dem 14. Januar erneut in eine vierwöchigeAbstimmung geht. Die Auswahl für den WDR Publikumspreis orientiertsich nicht an Verkaufscharts, sondern spiegelt allein die Vorliebendes WDR-Publikums wider. Das Top-Ten-Hörbuch mit den meisten Stimmenerhält die Auszeichnung "WDR Publikumspreis - Mein Hörbuch 2018" undwird damit Nachfolger von Marc Uwe Klings "Qualityland", das imvergangenen Jahr vom Publikum ausgezeichnet wurde.Den festlichen Rahmen für die Verleihung des WDR Publikumspreisesbildet der Deutsche Hörbuchpreis am 19. März 2019. Durch den Abendführt Klaus-Jürgen Deuser, für das musikalische Rahmenprogramm sorgenTom Gaebel und seine Band. Die Verleihung des DeutschenHörbuchpreises markiert stets auch den Beginn des internationalenLiteraturfestes lit.COLOGNE.Genauere Auskünfte zum "WDR Publikumspreis - Mein Hörbuch 2018"findet man unter publikumspreis.wdr.de.Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR Presse und InformationCarla SchmidtTelefon 0221 220 7124carla-johanna.schmidt@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell