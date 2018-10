Köln (ots) - Die JuLi-Bundesvorsitzende Ria Schröder kritisiertden Kurs der FDP-Spitze um Parteichef Christian Lindner und sieht dieAufgabe ihrer Jungen Liberalen darin "die FDP wieder in die richtigeRichtung zu drücken". Das sagte sie im WDR-Podcast COSMO Machiavelli."Mein Ziel ist nicht Christian Lindner schlecht zu machen, sonderndie Partei besser zu machen", sagte Schröder. Mit Blick auf dieanstehenden Wahlen erwartet sie von ihrer Partei eine Offenheitgegenüber verschiedenen Koalitionsoptionen: "Ich denke für Schwarz-oder Rot-Gelb wird es nie wieder reichen - die nächsten 50 Jahrezumindest nicht. Da muss man sich anders orientieren, und da geht esvor allem darum, dass man selber weiß, wer man ist."Die Politikerin wolle nicht draufhauen, sondern konstruktiveKritik äußern. "Wir haben einen Prozess gemacht, als wir aus demBundestag geflogen sind. Wir haben uns gefragt: Wer sind wireigentlich und wofür braucht es die FDP? Aus meiner Sicht haben wirdarauf eine gute Antwort gefunden - aber da muss man sich auch dranhalten", mahnt die 26-Jährige.Gerade aus diesen Erfahrungen heraus dürfe sich die LiberalePartei nicht opportun verhalten und von Stimmungen leiten lassen. DiePolitikerin sieht es daher mit Sorge, dass sich Teile der FDP-Führungvon Umfragewerten anderer Parteien beeinflussen lassen. "Genau dasdarf man nicht machen - weder nach links noch nach rechts sagen: Wieist gerade die Stimmung, und dann ändern wir unsere Position dahin",kritisiert Schröder.Im WDR-Podcast "COSMO Machiavelli" (ab 24.10.2018, 6.00 Uhrverfügbar) beschäftigen sich die Journalisten Jan Kawelke und VassiliGolod mit dem Zusammenspiel zwischen Rap und Politik. In der sechstenEpisode "Feminismus first" kommt neben FDP-Politikerin Ria Schröderauch die Rapperin Haszcara zu Wort.Link zum Podcast:https://www1.wdr.de/radio/cosmo/podcast/machiavelli/ Machiavelli aufTwitter: https://twitter.com/machiavellipod/ Machiavelli aufInstagram: https://www.instagram.com/machiavellipodcast/www.ard-foto.dePressekontakt:WDR Presse und InformationE-Mail: wdrpressedesk@wdr.deTelefon: 0221 220 7100Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell