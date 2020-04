WDR: Neues Podcast-Format von COSMO Machiavelli

Köln (ots) -Rap und Politik begegnen sich jetzt wöchentlich. Neben dem schon etablierten Podcast "Machiavelli" gibt es von WDR COSMO jetzt ein neues Format. Mit "Machiavelli Push - Das Update mit Salwa Houmsi und Jan Kawelke" verstärkt sich das Machiavelli-Team personell und erhöht den Takt. Die Redaktion reagiert damit in Zeiten von Corona auf die gestiegene Nachfrage nach aktuellen Informationen, Einordnungen und Unterhaltung. Die erste Folge ist am Freitag, 3. April 2020 ab 17.00 Uhr überall verfügbar, wo es Podcasts gibt.Gesellschaftspolitische Themen, die Rap und Politik vereinenDas neue Format erscheint dann im 14-tägigen Rhythmus. Immer mittwochs, versetzt zum etablierten Machiavelli-Podcast von Vassili Golod und Jan Kawelke. Auch bei "Machiavelli Push" soll es in erster Linie um die Rap- und Politikwelt gehen, aber mit einer höheren Aktualität. Der Podcast der Musikjournalist*innen Salwa Houmsi und Jan Kawelke behandelt dabei die wichtigsten News aus Rap, Popkultur und Politik. Der Fokus liegt, wie für Machiavelli üblich, auf gesellschaftspolitischen Themen, die Rap und Politik vereinen.Erste Ausgabe: Hanau-Anschlag und die FolgenSo behandelt die erste Folge unter anderem die neuesten Entwicklungen rund um den Anschlag von Hanau. Der Blick geht dabei auf das BKA-Gutachten und die politischen Auswirkungen. Daneben wird der am Freitag erscheinende Charity-Song, den der Rapper Azzi-Memo gemeinsam mit zahlreichen deutschen Rapper*innen zur Unterstützung der Familien der Opfer aufgenommen hat, besprochen.Salwa Houmsi verstärkt das TeamSalwa Houmsi ist DJ, Moderatorin und Aktivistin. Die gebürtige Kreuzbergerin war das Gesicht des investigativ-journalistischen und mehrfach preisgekrönten zdf/funk Webvideo-Formats "Jäger & Sammler". Sie moderiert ihre eigenen Radioshows bei WDR COSMO und Radio Fritz vom rbb. Mit Machiavelli war sie bereits im Frühjahr auf einer Live-Tour quer durch Deutschland unterwegs.Machiavelli Formate wechseln sich wöchentlich abMachiavelli - Rap & Politik mit Vassili Golod und Jan Kawelke erscheint weiterhin jeden zweiten Mittwoch.Machiavelli Push - Das Update mit Salwa Houmsi und Jan Kawelke wird erstmals am Freitag, 3. April 2020 um 17.00 Uhr veröffentlicht - und dann jeden zweiten Mittwoch im Wechsel mit dem anderen Machiavelli-Podcast.Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR KommunikationDavid HebingTelefon 0221 220 7123wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7899/4562973OTS: WDR Westdeutscher RundfunkOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell