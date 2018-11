Köln (ots) - Der Fall um die Großspende der AfD aus der Schweizwird immer rätselhafter. Nach Recherchen von WDR, NDR und"Süddeutscher Zeitung" sowie dem Züricher "Tagesanzeiger" stammt dasGeld von der Schweizer Firma PWS Pharmawholesale International AG.Deren Name steht zumindest auf den Kontoauszügen desAfD-Kreisverbands Bodensee. Im Jahr 2017 überwies PBS in 18 Tranchengestückelt mehr als 132.000 Euro an den Kreisverband derAfD-Spitzenpolitikerin Alice Weidel.Der Verwaltungsrat der PWS sagte nun, dass der Geschäftsführer derFirma die Überweisung "treuhänderisch für einen Geschäftsfreund"gemacht habe. Dabei sei ihm nicht einmal klar gewesen, dass es sichum ein Konto der AfD handelte. "Wir haben einfach die Kontonummerbekommen und den Text 'Wahlkampfspende für Frau Weidel'". Daraufhinhabe die PWS die Spenden jeweils weiter geleitet. Der PWS-Chef habedamit nur einem Geschäftsfreund einen Gefallen tun wollen. Er seiheute zur Bank gegangen, um den Sachverhalt aufzuklären.PWS selbst sei nur eine "kleine Kutsche", sagte derVerwaltungsrat. Man produziere nur ein Produkt, "so Säfte", derGeschäftsführer sei ein Apotheker aus Zürich und kein Extremist. "Derhat mit der AfD, so wie ich, überhaupt nichts am Hut, politischkönnen Sie uns in der Nähe der FDP ansiedeln, eher noch etwas links."Pressekontakt:WDR PressedeskTel. 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell