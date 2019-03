WDR/NDR/SZ-Recherche: AfD droht Strafe von mehr als 100.000 Euro

Finanztrends Video zu



Köln (ots) -Die Bundestagsverwaltung hat eine erste Vorentscheidung imParteispendenskandal der AfD getroffen. Demnach droht der Partei imFall des Europawahlkandidaten Guido Reil eine Strafzahlung von mehrals 100.000 Euro. Das bestätigte AfD-Parteichef Jörg Meuthengegenüber NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung".Die Bundestagsverwaltung hat die AfD in einem Schreiben vorab überdie anstehende Strafzahlung informiert. Bei dem Schreiben handelt essich noch nicht um den formalen Bescheid, sondern um eine Bitte zueiner letzten Anhörung. Eine solche wird üblicherweise aus formalenGründen anberaumt, nachdem die Entscheidung gefallen ist. DieBundestagsverwaltung teilte auf Anfrage lediglich mit, sie könne sichzu einem laufenden Verfahren nicht äußern. AfD-Chef Meuthen sagte,die Partei werde gegen den drohenden Bescheid erst Widersprucheinlegen und später auch dagegen klagen.Der Fall Reil ist der erste Fall möglicher illegalerParteienfinanzierung der AfD, in dem die Bundestagsverwaltung voreiner Entscheidung steht. Guido Reil hatte 2017 für den Landtag inNordrhein-Westfalen kandidiert und dabei kostenlose Wahlwerbung durchdie Schweizer Werbeagentur Goal AG erhalten. Reil soll dabeiSachleistungen wie Werbeplakate und Flyer im Wert von etwa 50.000Euro für seinen Direktwahlkampf bekommen haben. Reil betonte schonfrüher, dass er sich dafür die Zustimmung seines damaligenKreisvorsitzenden eingeholt habe. Im aktuellen Rechenschaftsberichtder AfD hatte die Partei den Fall anonymisiert erwähnt, diefraglichen Beträge aber nicht als Parteispende gewertet. Auf Anfragewollte Reil keine Stellung nehmen zu dem aktuellen Fall. Per WhatsAppteilte er Anfang dieser Woche mit: "Zum Thema Spenden gibt es von mirkeinen Kommentar mehr."