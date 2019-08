WDR/NDR/SZ: Import-Arzneimittel: Altmaier machte sich für Kohlpharma stark

Köln (ots) - Ärzte, Apotheken, AOKs, Patientenverbände und selbstdas Gesundheitsministerium wollten Anfang 2019 Arznei-Importezurückdrängen. Doch E-Mails aus dem Wirtschaftsministerium, die WDR,NDR und SZ vorliegen, zeigen, dass sich Minister Altmaier MitteJanuar persönlich bei Minister Spahn für die Importeure einsetzte.Wenige Tage später war die Abschaffung der Importquote vom Tisch.Das saarländische Unternehmen Kohlpharma ist eine der Firmen, dieihr Geld damit machen, Arzneimittel billig im Ausland einzukaufen, ineine deutsche Packung zu stecken und als Importarzneimittel anApotheken zu verkaufen. Die Apotheken wiederum sind gezwungen, einenbestimmten Teil ihres Umsatzes mit diesen Importarzneimitteln zumachen.Die Regel war einst als Sparmaßnahme für die Krankenkassengedacht, doch die tatsächlichen Einsparungen sind mittlerweilegering. Wenn zum Beispiel ein Medikament in Deutschland 1000 Eurokostete und in Griechenland 600 Euro, könnte es ein Importeur inGriechenland einkaufen und in Deutschland für 950 verkaufen. Einglänzendes Geschäft - für den Importeur.Im vergangenen Jahr sorgten die Importe nur für Einsparungen vonschätzungsweise 0,3 Prozent der Arzneimittelausgaben der GesetzlichenKrankenkassen. Auf diese Zahl beruft sich der Bundesrat. Kohlpharmaspricht von doppelt so hohen Einsparungen.Der Vorsitzende der Arzneimittelkommission der DeutschenÄrzteschaft, Wolf-Dieter Ludwig, forderte jüngst aus einem anderenGrund, den Importzwang abzuschaffen. Man dürfe Patienten nichtunnötig gefährden. Hintergrund ist, dass bei mehrerenArzneimittel-Skandalen einigen kleineren Importeuren vorgeworfenwurde, die ausländische Ware schlecht zu kontrollieren. Auch diezuständigen Landesbehörden tun sich mit der Kontrolle der Importeschwer. Patientenverbände, der AOK-Bundesverband und der Dachverbandder Apotheker wollten deshalb ebenfalls den Importzwang beenden.Kohlpharma hatte mit diesen Skandalen nichts zu tun.Das Gesundheitsministerium legte im November 2018 zunächst einenGesetzentwurf vor, in dem die Importklausel eingeschränkt werdensollte, Mitte Januar wollte Spahn die Klausel dann in einemüberarbeiteten Gesetzentwurf sogar komplett abschaffen. Kurz zuvorhatte auch der Bundesrat die Regierung aufgefordert, dieImportpflicht abzuschaffen. Einzig das Saarland stimmte dagegen.Kohlpharma sagt, die Abschaffung der Importklausel hätte "derInteressenlage" der großen Pharmakonzerne entsprochen.Kohlpharma selbst ist mit mehr als 600 Millionen Euro Umsatz und800 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber im Saarland. DerFirmensitz Merzig liegt im Wahlkreis von BundeswirtschaftsministerPeter Altmaier (CDU). Laut internen E-Mails und Vorlagen aus demWirtschaftsministerium, die WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung mitHilfe des Informationsfreiheitsgesetzes erlangt haben, hat sichAltmaiers Ministerium seit November 2018 massiv für den Erhalt derArznei-Importe eingesetzt.In einem Vermerk des zuständigen Fachreferats zu SpahnsGesetzesentwurf vom 21. November 2018 heißt es bereits: "Für dieArzneimittelimporteure bedeutet die beabsichtigte Regelung eineVerschlechterung ihrer Marktbedingungen. Daher ist mit Widerstand derImporteure zu rechnen." Dennoch empfahl die Fachabteilung imWirtschaftsministerium die Zustimmung zur damals noch geplantenEinschränkung der Importregelung. Auf einer Vorlage fürStaatssekretärin Claudia Dörr-Voß vom 10. Dezember 2018 ist das Wort"Zustimmung" aber mit rotem Stift durchgestrichen und handschriftlich"Leitungsvorbehalt" hinzugefügt, das heißt, die Leitung desWirtschaftsministeriums behielt sich das letzte Wort bei der vomGesundheitsministerium geplanten Änderung vor. Einen Tag später, am11. Dezember 2018, hieß es in einer E-Mail an die Fachabteilung imWirtschaftsministerium: "Bundesminister möchte dazu direkt mitBundesminister Spahn sprechen".Am 8. Januar hält das Wirtschaftsministerium in einem Vermerk zueiner Abteilungsleitersitzung mit ausdrücklichem Verweis auf densaarländischen Importriesen noch einmal fest: "Position BMWI:Minister-Vorbehalt ("Kohlpharma")". Drei Tage später wendet sichKohlpharma direkt per E-Mail an den Minister. "Sehr geehrter HerrAltmaier", heißt es darin, "wenn eine Änderung überhaupt Sinn macht,dann wäre es am Besten, die Ergänzungen aus dem Rahmenvertragnachzuvollziehen. Gerne würde ich darüber kurz mit Ihnentelefonieren."In diesem so genannten Rahmenvertrag hatte sich der Spitzenverbandder Krankenkassen einige Monate vorher mit dem Apothekerverband aufeine Neuregelung bei den Importen verständigt. Importarzneimittelunter 100 Euro sollen demnach mindestens 15 Prozent günstiger sein,zwischen 100 und 300 Euro mindestens 15 Euro und ab 300 Euro nur noch5 Prozent.Kohlpharma räumt auf Nachfrage zu der E-Mail ein: "In einem wenigeTage später stattgefundenen kurzen Telefonat hat sich Herr Altmaiernach den ökonomischen Auswirkungen der geplanten Regelung erkundigt",habe aber keine Zusagen gemacht.Wenige Stunden nachdem die Mail von Kohlpharma bei Altmaiereintraf, wurde der Abteilungsleiter Gesundheitswirtschaft um eineEinschätzung ("EILT sehr") zu dem Vorschlag gebeten. "Für einekurzzeitige Rückmeldung noch heute wäre ich sehr dankbar, gerne perMail, damit wir BM (Bundesminister Altmaier, d. Red.) dies nochergänzend zur Vorlage mitgeben können." In seiner Antwort hielt derAbteilungsleiter den Vorschlag von Kohlpharma für "nicht tragfähig":"Er geht weiter hinter den Gesetzentwurf des BMG zurück und hinterdie Position der Bundesländer."Doch nur sechs Tage später findet sich in einer E-Mail desGesundheitsministeriums ans Wirtschaftsministerium die Feststellung:"Wie bereits angekündigt, haben sich BM Altmaier und BM Spahn nachhiesiger Kenntnis zur Importregelung verständigt". Es folgten genaudie Konditionen aus dem Apotheken-Rahmenvertrag, die Kohlpharma am11. Januar an Peter Altmaier vorgeschlagen hatte. In einer Vorlagefür Peter Altmaier am 21. Januar heißt es: "Dieser Vorschlagentspricht inhaltlich dem Vorschlag, den Sie mit BM Spahnausgehandelt haben." Damit bestünden "seitens des BMWI keineHindernisse mehr für einen Beschluss durch das Kabinett". DieAbschaffung der Importförderklausel war damit vom Tisch. MehrereBundestagsabgeordnete berichten gegenüber WDR, NDR und SZ, dass sichvor allem ihre saarländischen Kollegen in den vergangenen Monatenmassiv für den Erhalt der Importregel eingesetzt hätten. Warum auchJens Spahn nachgegeben und die Importklausel doch nicht abgeschaffthat, beantwortet das Gesundheitsministerium auf Anfrage nicht. SeinSprecher teilt dazu lediglich mit: "Kein Gesetzentwurf, der in denBundestag eingebracht wird, wird ohne Änderungen vom Parlamentbeschlossen."Die Frage, ob Peter Altmaier sich bei Spahn für das von Kohlpharmavorgeschlagene Preismodell eingesetzt hat, beantwortet dasWirtschaftsministerium nicht. Altmaiers Sprecherin teilt nur knappmit: "Zu etwaigen internen bilateralen Gesprächen nehmen wir wieüblich keine Stellung."Baden-Württembergs AOK-Chef Christopher Hermann wunderte sich überden Sinneswandel innerhalb der Bundesregierung. All die mit derImportquote verbundenen Probleme bleiben nun bestehen, sagt Hermannauf Anfrage. "Profiteure der Importförderung sind heuteausschließlich die Importunternehmen, deren Absatz per Gesetzgarantiert wird." Seine AOK werde dagegen "weiterhin für dieAbschaffung der Importquote eintreten".Kohlpharma selbst kann mit der neuen Regelung dagegen zufriedensein, auch wenn "die jetzige Regelung für die Importeure einedeutliche Verschlechterung ist", wie das Unternehmen offiziellmitteilt. Tatsächlich rechnet Geschäftsführer Jörg Geller aber auchdamit, dass die neuen Regeln "wohl zu einer Umsatzausweitung führen",weil sie so komplex seien, dass die Apotheker sie "wahrscheinlichübererfüllen" werden.