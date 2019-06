WDR: Meilenstein beim digitalen Umbau im Programm

Köln (ots) -Der WDR hat personelle und organisatorische Entscheidungen für dencrossmedialen Umbau des Senders getroffen. Die neue crossmediale"Programmdirektion NRW, Wissen und Kultur" wird von Valerie Webergeleitet, der bisherigen Hörfunkdirektorin. Die "ProgrammdirektionInformation, Fiktion und Unterhaltung" steht unter der Leitung vonJörg Schönenborn, dem bisherigen Fernsehdirektor.Für WDR-Intendant Tom Buhrow ist der Abschied von einer reinenHörfunk- und einer Fernsehprogrammdirektion zwingend notwendig: "Wirgehen den Weg des crossmedialen Umbaus unseres WDR entschlossenweiter. Die Kennzeichnung der Programmbereiche in den Direktionsnamensoll intern im WDR, aber auch extern auf ARD-Ebene deutlich machen,welche Kompetenzen und Verantwortlichkeiten künftig wo liegen. VieleKolleginnen und Kollegen erarbeiten im Moment mit großem Engagementinhaltliche Konzepte für diese crossmediale Zusammenarbeit - daraufbin ich sehr stolz."In der Programmdirektion NRW, Wissen und Kultur werden zukünftig dieregionale Berichterstattung der elf WDR-Landesstudios und dieLandespolitik verankert, dazu die crossmedialen RessortsWissenschaft, Wirtschaft/Verbraucher, Kultur, die WDR-Orchester undder Chor sowie die Hörfunkwellen zusammengefasst. DieProgrammdirektion Information, Fiktion und Unterhaltung bündelt denkünftigen Newsroom, Politik und Zeitgeschehen inklusive Sport, dieAuslandsstudios, die Fiktion und den Bereich Unterhaltung/Kinder.Außerdem wird der Programmbereich Internet hier fest verortet.Diese organisatorischen Änderungen, inklusive der Gründung neuercrossmedialer Programmbereiche, treten in zwei Etappen in Kraft: zum1. Juli 2019 und zum 1. Januar 2020. Damit einhergehen folgendePersonalentscheidungen:- Der neue Programmbereich Wissen, Wirtschaft und Verbraucher wirdvon Elmar Pott (54) geleitet. Pott leitete bisher die HauptabteilungZentrale Aufgaben in der Hörfunkdirektion.- Im Programmbereich Landesprogramme werden die Hörfunk-, Fernseh-und Online-Berichterstattung der elf Landesstudios und derLandespolitik zusammengefasst. Geleitet wird der Bereich vonChefredakteurin Gabi Ludwig (56), bisher Leiterin desProgrammbereichs Landesprogramme Fernsehen.- Die Leitung der Chefredaktion Hörfunk übernimmt ab 1. Juli 2019Jona Teichmann (55), bisherige Chefredakteurin LandesprogrammeHörfunk. Teichmann soll ab 1. Januar 2020 die Leitung des dann neuenProgrammbereichs Welle WDR 5 / Chefredaktion übernehmen.- Florian Quecke (61), bisher Leiter von WDR 5, soll ab 1. Januar2020 die Leitung des dann neu eingerichteten crossmedialenProgrammbereichs Kultur übernehmen.- Matthias Kremin (58), bisher Leiter des Programmbereichs KulturFernsehen, soll ab 1. Januar 2020 Leiter von WDR 3 werden und zudemstellvertretender Leiter im neuen PB Kultur.- Karl Karst (62), der neben seinen derzeitigen ARD- undEBU-Funktionen diese Woche zum Sprecher des Deutschen Medienrats imDeutschen Kulturrat gewählt wurde, legt sein Amt als Wellenchef vonWDR 3 zum Ende des Jahres nieder. Ab 2020 vertritt er den WDR und dieARD in der Kulturlandschaft.- Leiter des neuen crossmedialen Programmbereichs Aktuelles wird zum1. Juli 2019 Stefan Brandenburg (48). Zu diesem Bereich wird derNewsroom gehören, in dem künftig die gesamte aktuelleBerichterstattung für Hörfunk, Fernsehen und Online verortet ist.- Der bisher turnusmäßig zwischen Hörfunk- und Fernsehdirektionwechselnde Programmbereich Internet gehört künftig fest zurProgrammdirektion Information, Fiktion und Unterhaltung. Stefan Moll(59) bleibt dessen Leiter.Für Programmdirektorin Valerie Weber ist der Wechsel vielerFührungskräfte innerhalb ihrer Direktion ein wichtiger Prozess: "Dennwir haben die historische Gelegenheit, uns in diesem bewusstgewählten Zustand der Instabilität wirklich neu zu sortieren undnicht nur altbewährte Radio- und Fernsehabläufe zusammenzupacken. Dieenge Zusammenarbeit von Radio, Fernsehen und Online in den neuenProgrammbereichen ist kein Selbstzweck, sondern dient demstrategischen Ziel, die Transformation zu ermöglichen und unsereSichtbarkeit im Digitalen auszubauen."Jörg Schönenborn, ab 1. Juli 2019 Programmdirektor Information,Fiktion und Unterhaltung, unterstreicht: "In der digitalen Welt kommtdas Publikum nicht mehr zu uns, sondern erwartet, dass wirvorbeischauen. Und der Ort dafür sind immer häufiger Plattformen undsoziale Netzwerke. Die neue Struktur erstellt deshalb sicher, dasswir mit unseren bewährten Inhalten besser im Netz präsent sind, damitwir mehr Menschen auf mehr Wegen erreichen."Der Aufteilung der Programmbereiche auf die neuen Programmdirektionenist nach folgenden Kriterien erfolgt: Landes- oderGemeinschaftsprogramme, Hintergrund oder Aktualität sowie nachAusspielwegen. Konkret: Die von Valerie Weber geleitete Direktionbündelt die Regionalität, die hintergründig arbeitenden Bereichesowie den Ausspielweg Hörfunk. Die Direktion von Jörg Schönenbornumfasst die für die ARD, insbes. für Das Erste produzierendenBereiche sowie die aktuellen und politisch orientierten Resorts. Dazukommt die Verantwortung für den Ausspielweg Fernsehen und denProgrammbereich Internet.Allen organisatorischen und personellen Veränderungen zum 1. 