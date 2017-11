Köln (ots) - Bei Kanalbau-Aufträgen in Essen haben sichUnternehmer über Preise abgesprochen - diese vermutlich illegalenAbsprachen wurden als Essener "Kanal-Kartell" bekannt.Doch die Geschichte hat noch eine ganz andere Seite, wie exklusiveRecherchen des WDR-Politmagazins "Westpol" und dem "Handelsblatt"belegen: Das geschlossene Vergabesystem der Stadtwerke Essen hatoffenbar wesentlich dazu beigetragen, dass es überhaupt zu denPreisabsprachen kam.Preisabsprachen brachten den Unternehmer Willi Zerres in U-Haft.Er war einer der Angeklagten im Prozess um das Essener"Kanal-Kartell". Zerres erzählt in "Westpol" und "Handelsblatt"erstmals aus seiner Sicht. Demnach hatte er sich mit anderenUnternehmern über Preise abgestimmt, um bei den Essener StadtwerkenAufträge über Kanal-Bauarbeiten zu bekommen. So entstand dassogenannte "Kanal-Kartell", das 2012 aufflog.Doch es gibt noch andere Akteure, deren Verhalten kritische Fragenaufwirft: Als sich die Unternehmer im März 2017 vor Gerichtverantworten mussten, nahm die Geschichte eine überraschende Wendung:Die Unternehmer, auch Willi Zerres, mussten nur eine Geldbuße zahlen.Stattdessen gerieten die Auftraggeber in den Fokus, die EssenerStadtwerke. Sie vergaben Kanalbau-Aufträge nur an eine Handvollregionaler Unternehmen, die zudem nur gemeinsam Angebote abgeben undähnlich ausgelastet sein sollten.Dieses geschlossene Vergabesystem hat offenbar wesentlich dazubeigetragen, dass es überhaupt zu den illegalen Preisabsprachen kam.Zu diesem Ergebnis kommt die Landeskartellbehörde: Laut einemBescheid, der "Handelsblatt" und "Westpol" exklusiv vorliegt, "liegtin dem Vergabeverhalten der Stadtwerke Essen ein wesentlichesInitialpotential für das rechtswidrige Verhalten der Unternehmen."Deshalb reduzierten die Kartellwächter ihre Bußgelder gegen dieBau-Unternehmer um 67 Prozent - "einen derartigen Fall hat es bislangnicht gegeben", so eine Behördensprecherin. Die Stadtwerkeverteidigen sich: Die Landeskartellbehörde habe das Vergabeverfahrennicht als rechtswidrig bewertet."Letztlich bleibt festzuhalten, dassdas Vergabeverfahren (...) rechtmäßig und transparent war."Außerdem haben fast alle beauftragten Kanal-Unternehmer bei derStaatsanwaltschaft angegeben, für Sportvereine gespendet zu haben,bei denen die damaligen Stadtwerke-Chefs persönlich engagiert waren.Dies sei freiwillig geschehen. Willi Zerres aber sagt, er habe sichdabei unter Druck gesetzt gefühlt, zu spenden, um weiter Aufträge zuerhalten. Die Ex-Chefs widersprechen den Vorwürfen.Daniela Trunk forscht im Auftrag der Bundesregierung zum ThemaKorruption in Deutschland - gerade in Kommunen sei das ein verkanntesProblem. Sportspenden seien ein klassisches Beispiel. "Die Frage istimmer, ob es strafrechtlich relevant wird. Aber im öffentlichenBereich kann man das sehr schnell bejahen", sagt Trunk.Weitere Informationen in "Westpol", WDR Fernsehen, Sonntag,5.11.2017, 19.30 Uhr.Ein ausführlicher Artikel zum Thema erscheint am Montag, den 6.November, im Handelsblatt.Pressekontakt:WDR PressedeskTelefon: 0221 / 220 7100Email: wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell