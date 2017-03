WDR-Magazin Westpol: Weitere Polizeigewerkschafter werden vom Land bezahlt

Düsseldorf (ots) -- Nach Kritik an Rainer Wendt: Beamtenbesoldung fürGewerkschaftschefs kein Einzelfall- NRW-Innenministerium bestätigt Westpol-Recherche- Opposition fordert AufklärungDie umstrittene Bezahlung des Gewerkschaftsvorsitzenden RainerWendt durch das Land NRW ist kein Einzelfall: Nach Recherchen desWDR-Magazins Westpol bekommen auch die PolizeigewerkschafterSebastian Fiedler (Bund Deutscher Kriminalbeamter) und ErichRettinghaus Besoldung vom Land, obwohl sie überwiegend alsGewerkschafter und nicht nur im aktiven Polizeidienst arbeiten.Rettinghaus ist NRW-Landesvorsitzender der DeutschenPolizeigewerkschaft und damit ein direkter Kollege von Rainer Wendt.Das NRW-Innenministerium bestätigte am Sonntag (05.03.2017) dieWestpol-Recherchen. Vertreter der Gewerkschaft Erziehung undWissenschaft (GEW) sowie der Gewerkschaft der Polizei (GdP)kritisieren im Westpol-Interview die Praxis.Ein Sprecher von Innenminister Jäger hatte die Besoldung alsFörderung der Gewerkschaftsarbeit in NRW begründet, sie werde seitmehr als zehn Jahren praktiziert. Das Ministerium kündigte aufgrundder harten Kritik an den Bezügen jedoch an, die Regelungen zuüberprüfen. "Eine faktische Freistellung wie bei Rainer Wendt wird esfür die Zukunft nicht mehr geben", so Ministeriumssprecher LudgerHarmeier. Der CDU reicht das nicht: Die Fraktion im NRW-Landtag willInnenminister Ralf Jäger (SPD) am 9. März im Innenausschuss zu derBesoldung für Gewerkschafter befragen.Ab sofort mit Nennung der Quelle "WDR" zur Veröffentlichung frei.Westpol, WDR Fernsehen, heute, 19.30-20.00 Uhr, ab ca. 22.00 Uhrin der WDR-Mediathek.Pressekontakt:WDR PressedeskTel. 0221 220 7100Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell