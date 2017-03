WDR-Magazin WESTPOL: SPD weiter deutlich vor CDU, FDP leicht im Aufwind

Köln (ots) -Knapp zwei Monate vor der Landtagswahl bleibt die SPD in derSonntagsfrage weiter deutlich vor der CDU. Die amtierende rot-grüneLandesregierung hat aktuell allerdings keine Mehrheit. Die FDP kannleicht zulegen. Das ist das Ergebnis des NRW-Trends, den Infratestdimap im Auftrag des WDR-Magazins WESTPOL in dieser Woche erhobenhat. Wenn bereits an diesem Sonntag gewählt würde, käme die SPD auf37 Prozent (+/-0), die CDU unverändert auf 30 Prozent (+/-0). DieGrünen verlieren im Vergleich zur letzten Erhebung noch einmal einenProzentpunkt und liegen aktuell bei 6 Prozent. Das ist ihrschlechtester Wert seit zehn Jahren im NRW-Trend. Auch die AfD gibteinen Prozentpunkt ab und liegt jetzt bei 9 Prozent. Die Linke mussmit 5 Prozent (-1) um den Einzug in den Landtag bangen. Gewinner sinddie Liberalen. Sie können sich von 7 auf 9 Prozent verbessern.Die rot-grüne Regierungskoalition ist weiterhin das beliebtesteBündnis bei den Nordrhein-Westfalen. 46 Prozent wünschen sich dieseKoalition. Allerdings hätte Rot-Grün aktuell keine Mehrheit. Einegroße Koalition wäre rechnerisch möglich, diese wird von 44 Prozentder Befragten favorisiert. Koalitionen mit drei Partnern werdengrundsätzlich skeptischer betrachtet. Die sogenannte Ampel, also einBündnis aus SPD, FDP und Grünen, wünschen sich lediglich 29 Prozentder Nordrhein-Westfalen. Auch eine Jamaika-Koalition (28 Prozent) ausCDU, FDP und Grünen oder ein rot-rot-grünes Bündnis (26 Prozent) sindbei den Befragten keine beliebten Koalitionen. 29 Prozent können sichauch eine sozial-liberale Koalition aus SPD und FDP vorstellen. DieseOption wäre rechnerisch möglich, falls die Linke oder die Grünen denEinzug in den Landtag verpassen sollten.Die amtierende Ministerpräsidentin Hannelore Kraft ist weiterhindeutlich beliebter als ihr Herausforderer. Wenn dieNordrhein-Westfalen direkt wählen könnten, würden sich 57 Prozent(-1) für Kraft entscheiden und 22 Prozent für Armin Laschet. DerCDU-Spitzenkandidat verliert damit 4 Prozentpunkte im Vergleich zurUmfrage im Februar.Auf die Frage, welches Problem die Landespolitik vordringlich lösenmuss, nennen 42 Prozent das Thema Flüchtlinge und Asylpolitik. 28Prozent der Befragten halten Bildung/Schule für das wichtigste Thema.Es folgen die Themen Infrastruktur/Verkehr (15), Arbeit (14), sozialeUngerechtigkeit (12) und Innere Sicherheit/Kriminalität (10).Trotz Terrorgefahr und aktuellen Ereignissen wie der Axtattacke amDüsseldorfer Hauptbahnhof fühlen sich die Menschen inNordrhein-Westfalen im öffentlichen Raum überwiegend sicher. Fastzwei Drittel (63 Prozent) der Befragten fühlen sich auf Straßen,Plätzen oder Bahnhöfen sicher, 36 Prozent fühlen sich unsicher.Männer haben im Vergleich ein größeres Sicherheitsgefühl als Frauen.Vor dem Hintergrund der aktuellen deutsch-türkischen Spannungen wurdeauch gefragt, wie gut Bürger mit türkischem Migrationshintergrund inNRW gut integriert sind. Eine klare Mehrheit von 58 Prozent ist derMeinung, dass Bürger mit türkischen Wurzeln gut oder sehr gutintegriert sind, 36 Prozent glauben, dass das nicht der Fall ist.Mit Quellenangabe WESTPOL (Sonntag, 19.03., 19:30 Uhr) ab 14 Uhr zurVeröffentlichung frei.Pressekontakt:Ihre Fragen richten Sie bitte anWDR Pressedesk0221 2207100wdrpressedesk@wdr.dehttps://presselounge.wdr.dehttps://twitter.com/WDR_PresseOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell