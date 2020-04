WDR Lokalzeit live - Zoos und Tierparks vor dem Neustart

Köln (ots) - Für die Zoos und Tierparks in NRW deutet sich ein Ende der Corona-Zwangspause an. Und die Vorbereitungen für eine Wiedereröffnung laufen. Das ist das Thema der WDR Sondersendung "Lokalzeit live - Zoos und Tierparks vor dem Neustart" am Freitag, 1. Mai von 18.00 bis 18.45 Uhr.Moderiert von Laura Rohrbeck bietet die Sendung einen Mix aus neuesten Informationen über den Zeitpunkt und den Umfang einer möglichen Öffnung sowie Geschichten aus den noch geschlossenen Tierparks in NRW: von Eseln und Hängebauchschweinen, die gegen die Langeweile Fußball spielen, oder dem Elefantennachwuchs im Wuppertaler Zoo, der noch nie Zoobesucher gesehen hat.Die Lokalzeit ist am 1. Mai zu Gast im Kölner Zoo und spricht mit Direktor Theo Pagel. Er ist außerdem Präsident des Dachverbands aller wissenschaftlich geführten Zoos der Welt und steht mit Bund und Land im Austausch zur Frage, wann es wieder losgeht, und den genauen Bedingungen und Auflagen, unter denen eine Wiedereröffnung stattfinden kann.Pressekontakt:WDR Kommunikationwdrpressedesk@wdr.de0221 220 7100Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7899/4584946OTS: WDR Westdeutscher RundfunkOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell