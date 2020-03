WDR Kultur-Aktion: Kulturambulanz und #alleinimmuseum

Köln (ots) - Keine Kultur und Unterhaltung in Zeiten von Corona? Der WDR hilft der Kultur und ihren Freund*innen - mit der "Kulturambulanz". Sie holen die Kunst und Kultur in NRW ab und bringen sie direkt zum Publikum nach Hause. Nah dran, direkt und persönlich. Online, on air und über seine Social-Media-Kanäle streamt wdr3.de vernetzt Angebote, die wegen der Corona-Krise zur Zeit in NRW abgesagt sind - und gibt so auch den Künstler*innen eine neue Plattform.Mit leichtem Gepäck und schneller Video-Einsatztruppe nimmt WDR Kultur Konzerte und Theaterinszenierungen auf und lässt Autor*innen lesen. Mit dabei sind u.a. die Schriftsteller*innen Frank Goosen, Ulla Lenze, Verena Güntner und John von Düffel, Bloggerin Kübra Gümüsay und Klimaschützerin Luisa Neubauer. Auch die Blockflötistin Dorothee Oberlinger, der Pianist Vladimir Stoupel, der Gitarrist und Krankenhausmusiker Bernd Gast, Cellistin Raphaela Gomez und Pianist Julian Riem werden mitmachen. Wie die Politik Künstler, die in existenzielle Nöte geraten, unterstützen will, dazu äußert sich Isabel Pfeiffer-Poensgen, Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW. Die Videos sammelt und kuratiert der WDR auf der WDR-Website - auch zum Download. WDR 3 sendet täglich im Radio.Eine weitere Kultur-Aktion bietet WDR 3 auf seiner Instagram-Seite @wdr3_im_museum: #alleinimmuseum. Museumsleiter*innen und Kurator*innen sprechen hier im Selfie-Video darüber, wie es sich anfühlt, allein im Museum zu sein oder stellen ihr liebstes Kunstwerk vor. In der ersten Story berichtet Yilmaz Dziewior, Direktor des Museum Ludwig in Köln, aus "seinem" leeren Museum. Auch die Bundeskunsthalle Bonn ist schon dabei und weitere Stories kommen laufend hinzu.Weitere Informationen unter www.wdr3.de und am WDR 3 Hörertelefon unter 0221 / 56789 333.Pressekontakt:Fragen richten sie an:WDR KommunikationTelefon: 0221 / 220 7100Email: wdrpressedesk@wdr.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7899/4553261OTS: WDR Westdeutscher RundfunkOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell