WDR-Kinderrechtepreis 2018: Vier Projekte aus NRW in Köln ausgezeichnet

Köln (ots) -Vier Projekte und Initiativen aus Nordrhein-Westfalen sind am Sonntag(23. September) in Köln mit dem WDR-Kinderrechtepreis 2018ausgezeichnet worden. Laudatoren waren UNICEF-VorstandsmitgliedDaniela Schadt, NRW-Staatssekretär Nathanael Liminski, SchauspielerJan-Gregor Kremp und KiKa-Moderator André Gatzke.WDR-Hörfunkdirektorin Valerie Weber sagte in ihrem Grußwort: "Der WDRsieht sich als öffentlich-rechtlicher Sender in der Pflicht, nichtnur über negative Entwicklungen bei den Kinderrechten zu berichten,sondern auch und gerade die vielen positiven Beispiele in unseremLand zu würdigen."Gewinner aus Bonn, Solingen, Menden und DuisburgDer mit 2500 Euro dotierte erste Preis ging an das BonnerMusicalprojekt "Generation Z - kann doch was!". Der zweite, mit 2000Euro dotierte Preis ging an die Klasse 8b der SolingerFriedrich-Albert-Lange-Schule, die eine Patenschaft für einKinderhospiz übernommen hat. Der dritte, mit 1000 Euro dotierte Preisging an die evangelische Jugendhilfe in Menden für ihretraumapädagogischen Kinderfortbildungen. Ein nicht dotierterSonderpreis ging an das Duisburger "Institut für soziale Innovationene. V." für ihr Projekt "Aufrichten!".Über die Preise hatten eine Kinder- und eine Erwachsenenjuryabgestimmt. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet ist erstmalsSchirmherr des WDR-Kinderrechtepreises, der in diesem Jahr zumzwölften Mal verliehen wurde. Der WDR setzt mit dem Preis seit 1994ein wichtiges Zeichen für die Kinderrechte.Zitate der Preisträgerinnen und Preisträger zu ihren Projekten:Lara Mirchandani, Gründerin des Bonner Musicalprojekts "Generation Z - kann doch was!": "Wir wollten den ganzen Vorurteilenentgegenwirken, dass wir immer nur mit dem Handy beschäftigt sind undnichts auf die Reihe bekommen."Kira Finkenrath, Klassensprecherin der Klasse 8b derFriedrich-Albert-Lange-Schule in Solingen: "Die Vorstellung, dass eintodkrankes Kind nicht die Möglichkeit bekommt, mit seiner Familie imletzten Abschnitt seines Lebens zusammen zu sein, ist für uns kaum zuertragen, denn jeder von uns kennt die Bedeutung seiner eigenenFamilie. Wir sind fest davon überzeugt, dass es wichtig ist, sich fürdie Rechte dieser kranken Kinder einzusetzen und mitzuhelfen, dassdas Hospiz weiterbestehen kann."Claudia Schirmer, Leiterin der evangelischen Jugendhilfe Menden: "Ander traumapädagogischen Fortbildung nehmen Kinder teil, die inPflegefamilien und Wohngruppen leben und traumatische Belastungen inihrer Biografie erfahren haben. Traumatische Erfahrungen erzeugengroßen seelischen Stress für die Kinder. Dieser bedeutet das Erlebenvon Angst und Ohnmacht. Wir wollen die Kinder mit der Fortbildungunterstützen und ermutigen, sich selbst wieder als wirksam undkompetent zu erleben. Kinder stark machen ist unser Ziel!"Viola Werner, Leiterin der Duisburger "Initiative sozialeInnovationen e. V: "Unser Ziel ist es, geflüchteten Kindern undJugendlichen altersgerechte Möglichkeiten zu bieten, in Sicherheitihre Freiheit zu leben, sich kreativ und künstlerisch auszudrückenund im Kontakt mit anderen Kindern und Jugendlichen ihr Leben hier inDeutschland mitzugestalten."Weitere Informationen zum WDR-Kinderrechtepreis:www.kinderrechtepreis.wdr.deFotos finden Sie unter ARD-foto.de