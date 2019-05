WDR-Kinderhörspiele ab sofort auch in der Maus-App

Köln (ots) -Ab sofort sind viele KiRaKA-Hörspiele auch in der beliebten App der"Sendung mit der Maus" zu finden. Jetzt können Kinder und Eltern hierunter anderem die spannenden Abenteuer von "Jim Knopf", "Rico undOscar" oder "Die Irrfahrten des Odysseus" erleben. Spaß undUnterhaltung versprechen neben den Hörspielen auch die zahlreichenKiRaKa-Radiogeschichten. Kinder entdecken damit zum Beispiel, wieBiber leben oder was der berühmte Kinderbuchautor Erich Kästner fürein Mensch war. Mehr als 100 dieser Geschichten warten darauf,entdeckt zu werden. Als Orientierung für Eltern und Erzieher habenalle Produktionen eine Altersempfehlung.Mit der mehrfach preisgekrönten App "DieMaus" können Kinderinteraktiv in die Maus-Welt eintauchen. Neben der aktuellen "Sendungmit der Maus" bietet die App viele Spiele und unzählige Lach- undSachgeschichten. Die KiRaKa-Hörspiele und -Radiogeschichten machendie Maus-App jetzt auch zu einem großen Hörerlebnis - ein Ergebnisder noch engeren Zusammenarbeit der Redaktionen desWDR-Kinderfernsehens und des WDR Kinderradiokanals KiRaKa. Die App"DieMaus" gibt es kostenlos zum Download für iOS und Android.Geschichten, Musik und Nachrichten bietet auch der KinderRadioKanalKiRaKa rund um die Uhr im Digitalradio DAB und im Netz unterkiraka.de. Hörspiele sendet der KiRaKa jeden Samstag, Sonntag und anFeiertagen.Verantwortlicher WDR-Redakteur für die MausApp ist Matthias Körnich.Projektleiter im WDR ist Oliver Schwarz. Andreas Blendin istverantwortlicher Redakteur für die Integration der KiRaKa-Hörspielein die App.Fotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Lena SchmitzWDR KommunikationTelefon 0221 220 7121lena.schmitz@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell