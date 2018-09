WDR-Kinderfernsehen startet Digital-Schwerpunkt - mit dabei: Programmieren mit der Maus

Köln (ots) -Kinder kennen keinen digitalen Wandel: Smartphones, Tablets und Co.gehören zu ihrem Alltag. Der WDR begleitet im Herbst 2018 dasAufwachsen in der Medienwelt. In TV- und Onlineformaten informiertdas WDR Kinderfernsehen über die Themen, die Kinder und Familienbeschäftigen - vom ersten eigenen Handy bis zum Einfluss vonAlgorithmen. "Das Wissen über Medien und der kritische Umgang mitInhalten sind wichtig für Kinder, um selbstbestimmt und sicher zuagieren", so Brigitta Mühlenbeck, Leiterin des WDR Kinder- undFamilienfernsehens.Jede Altersgruppe findet ihre digitalen Themen in eigenenWDR-Formaten wieder: "Die Sendung mit dem Elefanten" richtet sich anVorschulkinder, "Wissen macht Ah!" an Grundschüler, "neuneinhalb -deine Reporter" vor allem an Kinder ab Klasse 4 und "Die Sendung mitder Maus" an die ganze Familie. Alle beteiligen sich auch amaktuellen KiKA-Themenschwerpunkt "Respekt für deine Rechte! -Abenteuer digital" (bis 28. September)."Selbermachen statt konsumieren"Als erster öffentlich-rechtlicher Sender in Deutschland bietet derWDR Kindern ab 23. September die Möglichkeit, "Programmieren mit derMaus" zu lernen. "An der Gestaltung des digitalen Alltags sind großeTeile der Gesellschaft kaum aktiv beteiligt. Mit dem neuenMaus-Angebot möchten wir Kinder schon früh an das Programmieren alsBasis-Fähigkeit heranführen", sagt Matthias Körnich, verantwortlicherRedakteur für die Digitalangebote im WDR Kinderfernsehen. "Auch hierwenden wir den Maus-Grundsatz an: 'Selbermachen statt konsumieren'."In den USA gilt "Coden" bereits als Grundfertigkeit wie Lesen undSchreiben.Tiefer steigt auch das neue Maus-Online-Angebotwww.die-maus.de/digital ein: Es bündelt neben interaktivenAnwendungen und Spielen wie dem "Maus-Binär-Turmbau" Sachgeschichtenzum Thema. In den kommenden Wochen und Monaten fragt das Maus-Teamdabei unter anderem: "Wie funktioniert eine Suchmaschine?"WDR-Sendungen für KiKA-Themenschwerpunkt"Respekt für meine Rechte! - Abenteuer digital" - unter diesem Titelzeigen die öffentlich-rechtlichen Kinderfernsehredaktion vom 10. bis28. September einen umfangreichen Programmschwerpunkt bei KiKA. Mitfolgenden Sendungen beteiligt sich der WDR:"neuneinhalb - deine Reporter: Das digitale Klassezimmer - Das Endeder Kreidezeit": Siham El-Maimouni besucht Deutschlands erste "SmartSchool"Samstag, 22. September, 8:15 Uhr, Das Erste / Sonntag, 23. September,8:50 Uhr, KiKA"Die Sendung mit der Maus - Spezial 360 Grad": Johannes Büchs lüftetdie Geheimnisse einer 360-Grad-Kamera und zeigt am Beispiel desKölner Doms, wie mit ihrer Hilfe "Virtuelle Realität" (VR) entstehtSonntag, 23. September, 9:30 Uhr, Das Erste / 11:30 Uhr, KiKA"neuneinhalb Spezial - Mein erstes Smartphone": Reporterin Janabegleitet die zehnjährige Hanna. Vor ihrem Wechsel auf dieweiterführende Schule wird sie mit einem Smartphone überrascht undmuss mit ihren Eltern direkt über Nutzungsregeln verhandeln.Dienstag, 25. September, 19:25 Uhr, KiKA"Wissen macht Ah! - Ein Pfund Gehacktes": Clarissa Corrêa da Silvaund Ralph Caspers klären alle auf, die keine Ahnung von Algorithmenhaben und verraten, wie sie unser Online-Leben bestimmen.Mittwoch, 26. September, 19:25 Uhr bei KiKA"Die Sendung mit dem Elefanten": Vorschul-Kinder erfahren, wie lustigRoboter sein können und wie sie funktionieren. Moderator André wirddafür selbst zum "Roboter" und lässt sich von Kindern steuern.Freitag, 28. September, 6:55 Uhr"Claris Channel-Schau": Clarissa Corrêa da Silva probiert in sechsVideos bekannte Social Media-Plattformen aus(www.kika.de/abenteuer-digital).Zum KiKA-Themenschwerpunkt ist umfassendes medienpädagogischesBegleitmaterial mit Arbeitsblättern für Unterricht und zu Hauseerschienen - unter anderem zu "neuneinhalb - deine Reporter" und"Wissen macht Ah!" (Download unter erwachsene.kika.de).Redaktion "Die Sendung mit der Maus": Manuela Kalupke, MatthiasKörnich, Joachim Lachmuth, Brigitta Mühlenbeck, Heike Sistig, HillaStadtbäumer, Henrike Vieregge, Nils Wohlfarth (WDR)Redaktion "Die Sendung mit dem Elefanten": Heike SistigRedaktion "neuneinhalb - deine Reporter": Manuela KalupkeRedaktion "Wissen macht Ah!", "Claris Channel-Schau": HillaStadtbäumerFotos finden Sie unter ard-foto.de.Pressekontakt:Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:WDR Presse und Information, Svenja SiegertTelefon: 0221 / 220 7121E-Mail: svenja.siegert@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell