Der langjährige WDR-Journalist und FernsehmoderatorBernd Müller ist am Freitagnachmittag in Neuss im Alter von 78 Jahrengestorben. WDR-Fernsehdirektor Jörg Schönenborn würdigte Müller als"Urgestein des WDR": "Er war ein kluger und neugieriger Journalistsowie vor allem ein herzlicher und zugewandter Mensch. Er hat überJahrzehnte das Programm des WDR Fernsehens geprägt. Im Talk"mittwochs Live" hat er als Gastgeber bewiesen, dass Politik undHumor zusammenpassen. Generationen junger Reporterinnen und Reporterhaben von ihm gelernt, wie man hart und bestimmt aber trotzdemfreundlich Fragen stellt."Den meisten Zuschauern dürfte Bernd Müller als Entdecker NRWsbekannt sein, der mit einem roten Oldtimer-Bugatti Regionen undStädte bereiste und den Menschen die Schönheiten desBindestrich-Landes nahe brachte. "In den Neunzigern, als das ImageNRWs noch stark geprägt war von Kohle und Stahl, war es ein bisschenkühn, eine Sendung "Wunderschönes NRW" zu nennen. Aber er hatgezeigt, wie vielfältig und tatsächlich wunderschönNordrhein-Westfalen ist und wie stolz wir auf unsere Heimat hier imWesten sein können. In dieser seiner Tradition steht das WDRFernsehen bis heute", so Schönenborn.Bernd Müller, geboren am 6. Juli 1940 in Düsseldorf, begann 1972beim WDR als Reporter für die Landespolitik. 1978 wurde er in KölnRedaktionsleiter der Sendung "Hier und Heute" sowie Leiter derAbteilung Aktuelles. 1983 wechselte als Leiter der Landespolitikzurück nach Düsseldorf in das neue Landesstudio. Ab Anfang 1988übernahm er die Rolle des Gastgebers in der Talksendung "mittwochs in..." bzw. "mittwochs Live". Nach der Verlegung auf Samstagabend hießdie Sendung "Müller live". Im Oktober 1999 hob er die Sendung"Wunderschönes NRW" aus der Taufe. Im März 2004 verabschiedete ersich als Live-Talkmaster vom Bildschirm. Im Juli 2005 wurde er mit 65Jahren offiziell pensioniert, präsentierte aber weiter sein"Wunderschönes NRW". Im Dezember 2007 nahm er mit der 50. Ausgabe derSendung Abschied vom Bildschirm.