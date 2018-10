Köln (ots) -Die Gewinnerinnen und Gewinner des WDR Jazzpreis 2019 stehen fest.Komposition: Heiner SchmitzIn der Kategorie "Komposition" gewinnt Heiner Schmitz. Die Jury lobtseine "zeitgemäße Orchester-Jazzmusik", die vor allem in seinenKonzert-Suiten zu "überraschenden Klangereignissen" führe.Improvisation: Jens DüppeIn der Kategorie "Improvisation" setzt sich Jens Düppe durch. DieJury bezeichnet Düppe als "kompletten Schlagzeuger", der sowohl inkleinen Ensembles als auch im Big-Band-Format durch seine rhythmischeGestaltung auffalle. Zudem sei Düppe ein besonders "melodischer"Drummer: Seine Sounds umhüllten die Improvisationen seinerMitmusiker.Nachwuchs: Mary´s Big BandMit dem Nachwuchs-Preis 2019 wird Mary´s Big Band desGanztagsgymnasiums Marienschule in Euskirchen ausgezeichnet, die 1998ins Leben gerufen wurde. Seitdem haben sich an der Schule noch dreiweitere Big Bands gegründet.Musikkulturen: KavpersazDas Quartett Kavpersaz gewinnt in der Kategorie "Musikkulturen": "Dievier türkischen Musiker, die alle in Nordrhein-Westfalen zu Hausesind, lassen durch das Kontrastieren der Musik des Orients undOkzidents die Gemeinsamkeiten beider Welten erstrahlen", lobt dieJury.Ehrenpreis: Projekt "Brückenklang"Der "Ehrenpreis" des WDR Jazzpreises geht 2019 an "ein herausragendesProgrammprojekt eines Jazzclubs, einer Spielstätte oder Initiative inNRW". "Brückenklang" sucht nach Verbindungen zwischen dertraditionellen Musik der Chöre und Musikvereine inNordrhein-Westfalen und den Kulturen der vielen Einwanderer im Land.Die zwei wichtigsten Baustoffe für diesen Brückenbau sindImprovisation und Arrangement - beide im Jazz wohlbekannt.Die Jury des WDR Jazzpreis 2019 besteht aus WDR 3-Jazzredakteur BerndHoffmann, WDR Fernsehautor Tobias Kremer, Bandleader AnsgarStriepens, Percussionist Ramesh Shotham, Gitarrist Andreas Häuser undder Leiterin des Jazzclub Bunker Ulmenwall, Lena Jeckel.Die Verleihung des WDR Jazzpreises findet am Freitag, 1. Februar 2019im Theater Gütersloh statt. Sie ist das Herzstück des WDR 3Jazzfestes (31.1. bis 2.2.2019). Durch das feierliche WDR 3Preisträgerkonzert mit der WDR Big Band führt Entertainer GötzAlsmann.Die Konzerte des WDR 3 Jazzfestes werden täglich live ab 20.00 Uhrüber www.wdr3.de und ARTE Concert gestreamt. Am Samstag, den 2.Februar 2018, sendet das Kulturradio WDR 3 alle Konzerte des WDR 3Jazzfestes in der großen WDR 3 / Ö1 Jazznacht von 20.04 bis 6.00 Uhrmorgens. Alle zehn Festivalkonzerte bietet WDR3.de online "on demand"an. Das WDR Fernsehen sendet die Konzerte des WDR 3 Jazzfestes inzwei WDR JAZZline Sendungen am 14. und 23. März 2019.Weitere Informationen auf www.wdr3.de und über das WDR 3-Hörertelefon0221 56789 333.Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:Kristina BauschWDR Presse und Information0221-220 7118kristina.bausch@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell