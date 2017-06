Köln/Berlin (ots) -Bei der Eröffnung des WDR Europaforums am 1. Juni 2017 in Berlin hatWDR-Intendant Tom Buhrow deutlich gemacht, dass Europa vor enormenHerausforderungen stehe. Derzeit sei man aufgrund der Neuorientierungder US-amerikanischen Politik unter Präsident Donald Trump gezwungen,in Europa enger zusammenzurücken, wie dies Bundeskanzlerin AngelaMerkel vor einigen Tagen klar gemacht habe. "Und das in einer Zeit,in der sich immer mehr Menschen in Europa Parteien zuwenden, die eineAbkehr vom europäischen Gedanken propagieren", so Buhrow. Es gehederzeit ein Riss durch die Gesellschaften Europas, und der Brexit seihierfür nur das sichtbarste Zeichen gewesen. In diesem Zusammenhangmüssten sich auch Medien kritische Fragen gefallen lassen. "Haben wirdie Sorgen derer, die sich von Europa abgewendet haben, immer ernstgenug genommen", fragte der WDR-Intendant.Sicher habe es in den vergangenen Monaten auch ermutigende Zeichengegeben: etwa bei den Wahlen in Österreich, den Niederlanden undFrankreich, aber auch durch die Tatsache, dass viele junge Menschenfür Europa auf die Straße gingen. Doch niemand dürfe aufatmen, dennder Denkzettel vieler Menschen bei den Wahlen scheine "in denHierarchien noch immer nicht wirklich angekommen zu sein". Buhrow istüberzeugt davon, dass schon bei den nächsten Wahlen das Pendel ineine andere, ungeliebte Richtung ausschlagen könne, wenn Europa diekritischen Stimmen nicht neu überzeugen könne.Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR Presse und InformationTel. 0221 / 220 7100wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell