Köln (ots) - BP entsorgt seit Jahren giftige "Ölpellets" in einemKohlekraftwerk in Gelsenkirchen. Dem Unternehmen liegt dafür eineGenehmigung vor, Experten halten diese jedoch für rechtswidrig unddas Vorgehen für illegal. Das haben gemeinsame, exklusive Recherchendes WDR-Hörfunks und des ARD/WDR-Magazins "Monitor" (Das Erste,27.9.2018, 21.45 Uhr) ergeben.Es geht um jährlich zehntausende Tonnen krebserregenderRaffinerie-Rückstände. Mehrere Gutachten stufen die Ölpellets als"gefährlichen Abfall" ein, da sie stark mit Ölrückständen undSchwermetallen belastet sind. Die Entsorgung in einerSondermüll-Verbrennungsanlage würde BP nach eigenen Berechnungenjährlich bis zu 20 Millionen Euro kosten. Das geht aus internenUnterlagen hervor, die den WDR-Redaktionen vorliegen.Um diese Zusatzkosten zu vermeiden, hatte BP 2009 eine spezielle"Task Force" eingerichtet. Wichtigste Aufgabe der geheimenArbeitsgruppe war es, die Einstufung der Ölpellets als Abfall zuvermeiden und eine "kostenneutrale" Verbrennung in Kraftwerken sicherzu stellen. Mit Zustimmung der Bezirksregierung Münster alszuständiger Kontrollbehörde wurden die giftigen Pellets schließlichzu "Petrolkoks" umdeklariert - ein vergleichsweise harmlosesRaffinerie-Produkt, das auch als Regelbrennstoff in Kraftwerkenzugelassen ist. "Diese Vorgänge sind illegal", bewertet derDarmstädter Experte für Abfall- und Verwaltungsrecht, Prof. MartinFühr, das Vorgehen von BP, "weil die Ölpellets als Produkt in denVerkehr gebracht werden, ohne dass eine Registrierung nach [derEuropäischen Chemikalienverordnung] REACH vorliegt. Und in einemsolchen Fall droht eine Gefängnisstrafe von bis zu zwei Jahren." DieBezirksregierung Münster als zuständige Genehmigungsbehörde hätte"den Betrieb des Kraftwerks mit diesem illegal in Verkehr gebrachtenStoffen untersagen müssen", so Führ gegenüber dem WDR-Hörfunk und"Monitor".BP weist auf Anfrage alle Vorwürfe zurück. Die Pellets seien keinAbfall, sondern "ein Nebenprodukt, das zielgerichtet in unsererRaffinerie hergestellt" werde. Eine entsprechende Genehmigung derBezirksregierung Münster liege seit Jahren vor. Auch dieBezirksregierung hält die erteilte Genehmigung für rechtens. DenVorwurf einer unzulässigen Zusammenarbeit weisen alle Beteiligtenzurück.Die Ruhrgebietsstadt Gelsenkirchen, in der sich die betreffendeRaffinerie und das Kohlekraftwerk befinden, liegt seit Jahren an derSpitze der Krebsstatistik des Landes NRW. Ein direkter Zusammenhangzur Verbrennung der Pellets ist nicht zu beweisen. Allerdings werdedadurch nach Ansicht des Kieler Umwelttoxikologen Hermann Kruse dasKrebsrisiko in dieser Region weiter erhöht - "selbst wenn dieGrenzwerte eingehalten werden", so Kruse im WDR, "weil es fürkrebserzeugende Stoffe wie zum Beispiel Nickel und Vanadium keineToleranzwerte gibt".Über das Thema berichten am Donnerstag, 27. September 2018, u.a."Monitor" (Das Erste, 21.45 Uhr) und das WDR5 "Morgenecho" (ab 6Uhr).