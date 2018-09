Köln (ots) - Geplant war im Frühjahr 2018, den Zuschauern von"Hier und heute" 5000 Tütchen mit Samen der unterschiedlichstenWildblumen auf Wunsch zuzuschicken, um gemeinsam gegen dasInsektensterben zu kämpfen. Die Idee fand viel Zuspruch und lösteeine große Nachfrage aus. Die "Hier und heute"-Redaktion des WDRpackte seit Mitte April gleich doppelt so viel Tütchen - undverschickte 10.000 Tütchen mit Blumensamen. Die Mitstreiterinnen undMitstreiter zeigten Fotos und Videos ihrer Aussaat, deren Entwicklungund vieler angelockter Insekten auf Facebook, per E-Mail oder live inder Sendung.https://www1.wdr.de/fernsehen/hier-und-heute/aktion-nrwsummt-100.htmlDas Finale der originellen und erfolgreichen WDR-Sommeraktion "NRWsummt" wird nun morgen, am Freitag, 28.9.2018, gefeiert (WDRFernsehen, "Hier und heute", 16.15 bis 18 Uhr). Dazu schaltet dieRedaktion vier Mal live nach Gelsenkirchen, wo sich derKleingartenverein "Am Trinenkamp" gemeinsam mit einer nahe gelegenenSchule an der Aktion beteiligt hat. Moderator Sven Kroll zieht eineBilanz - und verrät zudem ein bislang gut gehütetes Geheimnis.Hintergrund von "NRW summt" sind Studien, wonach es heutzutage 76Prozent weniger Insekten an den Messstellen im Vergleich zum Jahr1989 gebe. Zu den Lösungsansätzen der Experten gehört auch dasAussäen von Wildblumenwiesen als Nahrungsquelle und Lebensraum fürInsekten. Die "Hier und heute"-Redaktion verschickte nicht nurWildblumensamen - sie lieferte in den Sendungen weitereInformationen, beispielsweise Hintergrundgespräche über gefährdeteInsekten sowie verschiedene Beiträge über die Auswirkungen vonPestiziden und Monokulturen auf die Artenvielfalt. (WDR Fernsehen,28. September 2018, 16.15 bis 18 Uhr)Pressekontakt:WDR Presse und InformationTelefon 0221 220 7100E-Mail: wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell