Köln (ots) -Der WDR-Film "Toter Winkel" (Erstausstrahlung 3.5.2017 im Ersten) istin der Kategorie "Bester Fernsehfilm/Beste Mini-Serie" für denInternational Emmy Award nominiert. Er tritt gegen Produktionen ausBrasilien, Japan und Großbritannien an.WDR-Fernsehdirektor Jörg Schönenborn: "Ich freue mich sehr über dieNominierung, das ist eine tolle Anerkennung für die Macher. Demhochkarätigen Schauspieler-Ensemble gelingt ein vielschichtigesFamiliendrama, in dem grundlegende Fragen über politische Haltungenund Werte und familiäre Beziehungen und Konflikte, aufgeworfenwerden. Ein ebenso spannender wie anspruchsvoller Film mit hohergesellschaftspolitischer Relevanz."Vor dem Hintergrund rechtsterroristischer Gewalt erzählt der Film dieGeschichte eines Vaters, der mit einem ungeheuren Verdachtkonfrontiert wird: Kann es sein, dass sein eigener geliebter Sohn vonihm unbemerkt zum rechten Terroristen geworden ist und damit Teileiner Gruppierung, die politisch motivierte Verbrechen begangen hat?Wie soll er als Mensch und auch als Vater mit diesem Verdachtumgehen? Leise Wegschauen oder noch genauer hingucken...? Auf derSuche nach der Wahrheit beginnt Karl Holzer, das Handeln des SohnesThomas detailliert zu hinterfragen. Das aber geht auch nur, indem daseigene Handeln mit hinterfragt wird. Und die Erkenntnis am Endebleibt vielschichtig. Der WDR/ARD-Fernsehfilm fragt nach demHintergrund der Täter, ohne dabei die Opfer aus den Augen zuverlieren."Toter Winkel" ist eine Produktion der Geißendörfer Film- undFernsehproduktion KG im Auftrag des WDR (Buch: Ben Braeunlich, Regie:Stephan Lacant, Redaktion: Caren Toennissen) für Das Erste.Die Emmy-Awards werden am 19. November 2018 in New York vergeben.