Köln, 30.11.2018 (ots) -Sperrfrist: 30.11.2018 19:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist."Ein Meisterwerk", "sehr berührend" - die Jury des FernsehFilmFestivals Baden-Baden 2018 zeigte sich schon in der öffentlichenDiskussion beeindruckt vom Fernsehfilm "Fremder Feind". Nun hat dieWDR-Produktion "Fremder Feind" auch das Rennen im Wettbewerb um denPreis als bester Fernsehfilm gemacht. Ausrichter des Festivals istdie Deutsche Akademie der Darstellenden Künste.Die Begründung der Jury: "Ein Vater flieht vor seinemFamilientrauma an den denkbar entlegensten Ort - um ausgerechnet dortvom Trauma eingeholt zu werden ... Drehbuch, Regie, Kamera, Musik undalle anderen Gewerke verabreden sich zur präzisen aber immerfilmischen Erzählung einer Trauerarbeit. Ulrich Matthes und BarbaraAuer öffnen sich in ihrem Spiel auf schmerzhaft ehrliche Weise, umden Film, bei aller visuellen Größe, zu einer emotionalen Reise zumachen." Rick Ostermann hat das vielschichtige Drama "Fremder Feind"nach dem Drehbuch von Grimme-Preisträgerin Hanna Hollingerinszeniert. Der Film basiert auf dem Roman "Krieg" von Jochen Rausch.Die WDR-Redaktion liegt bei Corinna Liedtke.Zum InhaltArnold Stein (Ulrich Matthes) und seine Frau Karen (Barbara Auer)sind schockiert und voller Sorge, als ihr Sohn zu einemAuslandseinsatz der Bundeswehr aufbricht. Tatsächlich erfüllen sichihre schlimmsten Befürchtungen: Chris kommt als Soldat ums Leben.Karen zerbricht daran. Arnold zieht sich mit seinem Hund in eineabgelegene Berghütte zurück. Doch auch in der Einsamkeit findet erkeinen Frieden. Ein Fremder beginnt ihn zu terrorisieren. Arnold, derals überzeugter Pazifist Gewalt ablehnt, lässt sich auf einmörderisches Duell ein. "Der Film ist fast wie eine Parabel darauf,wie dünn der Firnis der Zivilisation ist", sagt Ulrich Matthes.Besondere Aufmerksamkeit erfuhr der WDR-Fernsehfilm bereits 2017. Vorseiner Ausstrahlung im TV feierte "Fremder Feind" Premiere beimFilmfest in Venedig. Die WDR-Produktion ist in der WDR-Mediathekabrufbar.Preis auch für "Kästner und der kleine Dienstag" Den3Sat-Zuschauer-Preis gewinnt "Kästner und der kleine Dienstag" (ARDDegeto/WDR/ORF). Erich Kästner (Florian David Fitz) gelingt mitseinem Kinderbuch Emil und die Detektive 1929 über Nacht einBestseller. Eines Tages steht der siebenjährigen Hans, ein glühenderEmil-Verehrer vor ihm. Die beiden freunden sich an. Nach HitlersMachtergreifung und der Verbrennung seiner Bücher beendet Kästner, umHans zu schützen, den Kontakt. (WDR-Redaktion: Götz Schmedes) DieARD-Degeto/WDR-Produktion ist in der 3Sat-Mediathek abrufbar.