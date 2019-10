Köln (ots) -Das WDR Fernsehen zeigt ab 31. Oktober die kompletten ersten beidenStaffeln der erfolgreichen Dramaserie "Babylon Berlin" (ARD Degeto).An sechs Tagen (Do., 31.10. bis Di., 5.11.) laufen jeweils bis zuvier der insgesamt 16 Folgen hintereinander. Die Serie um den jungenKommissar Gereon Rath (Volker Bruch) spielt im Berlin um 1929; sieskizziert diese sittenwidrige Zeit und wirft einen tiefen Blick aufihre Schattenseiten.Begleitend zu "Babylon Berlin" nimmt das WDR Fernsehen weitereDokumentationen, Spielfilme und Reportagen ins Programm, die einenBezug zur Zeit der Weimarer Republik, den "Wilden Zwanzigern" und demgroßen Börsensturz herstellen. Unter anderem zeigt der WDR die Doku"Der große Crash - Die Wirtschaftskrise 1929 in Deutschland", denSpielfilm "Nacht über Berlin" (mit Anna Loos und Jan Josef Liefers)sowie die Reportage "b.trifft - Volker Kutscher". KutschersKriminalromane über das Berlin der späten 1920er und 1930er Jahrelieferten die Vorlage für "Babylon Berlin".Wer sich nicht dem sogenannten "Binge-Watching" hingeben und bis zuvier Folgen am Stück schauen möchte, kann alle Folgen der Serie biszum 12. November in der Mediathek abrufen."Babylon Berlin" (Regie und Buch: Tom Tykwer, Henk Handloegten undAchim von Borries) ist eine Produktion von X Filme Creative Pool inKoproduktion mit ARD Degeto, WDR, Sky und Beta Film. Im Herbst 2020plant die ARD die Ausstrahlung der dritten Staffel.Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell