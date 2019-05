Berlin (ots) -WDR-Intendant Tom Buhrow hat die Wahlen zum Europäischen Parlament amkommenden Sonntag beim Auftakt des WDR Europaforums im AuswärtigenAmt in Berlin als Richtungswahl bezeichnet. Es gehe nicht um dieFrage, ob man sich für oder gegen die EU ausspreche. DiesesSchwarz-Weiß-Bild einer "Schicksalswahl" schade der Diskussion um dieZukunft der Europäischen Union. "Dass es die EU weiter geben soll,ist für eine klare Mehrheit keine Frage. Das sollten wir nichtvergessen", so der WDR-Intendant.Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) machte deutlich, dass diebevorstehenden Wahlen immens wichtig seien. "Es geht am Sonntagdarum, ob wir Europa den Spaltern und Chaoten überlassen wollen", soMaas in Berlin.Die aktuellen Ereignisse in Österreich würden zeigen, dassNationalisten und Populisten Staaten ins Unglück stürzen könnten.Angesichts eines 35-Jahres-Hochs bei der Zustimmung der Bürger zurEuropäischen Union sei ihm vor der Wahl nicht bange - wenn ein großerTeil dieser Menschen auch zur Wahlurne gehe. "Wir sind nicht zuwenige, wir sind manchmal nur zu still." Allerdings mahnte auch MaasVeränderungen und Reformen innerhalb der Union an. Souveränität nachaußen und innen strahle die Union nur aus, wenn sie ihre Werte auchdurchsetze. "Derzeit bestimmt der Langsamste in der Außenpolitik dasTempo. Damit muss Schluss sein, damit wir mit den USA, Russland oderChina auf Augenhöhe reden können", forderte Maas strukturelleErneuerung. Derzeit erlebe man als Beobachter dramatischeVeränderungen in der Welt. "Nicht die Stärke des Rechts hatKonjunktur, sondern das Recht des Stärkeren", so derBundesaußenminister. Insofern stehe Europa vor der Wahl: "Entwedergemeinsam gestalten oder zerrieben werden."Maas bezog auch deutlich Stellung dazu, zeitnah die Initiative desfranzösischen Präsidenten Macron zu Reformen aufzunehmen. "WennFrankreich Vorschläge macht, darf Deutschland nicht auf der Bremsestehen." Auch nach innen hin benötige Europa eine Neuorientierung.Die Vollendung einer Sozial-Union sei das wirksamste Mittel gegenNationalisten und Populisten.Fotos unter www.ard-foto.dePressekontakt:WDR KommunikationE-Mail: wdrpressedesk@wdr.deTel.: 0221-220 7100Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell