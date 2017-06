Köln/Berlin (ots) - SPD-Parteichef und Kanzlerkandidat MartinSchulz hat sich aktuell angesichts des Bombenterrors in Kabul gegenweitere Abschiebungen nach Afghanistan gewendet. "Wir solltenzunächst nicht weiter abschieben - Kinder und Frauen sowieso nicht",erklärte Schulz beim 20. Internationalen WDR Europaforum am 1. Juni2017 in Berlin.Zunächst müsse die Sicherheitslage in Afghanistan neu überprüftund bewertet werden. Schulz zeigte sich im Übrigen offen dafür, dieBundeswehr weitaus besser auszustatten. "Die Bundeswehr ist, was dieFinanzen betrifft, in den vergangenen Jahren völlig ausgepresstworden, obwohl sie immer mehr Aufgaben zu bewältigen hat. Das mussman ändern", kündigte Schulz an, als Bundeskanzler der Truppe imBundeshaushalt künftig mehr Mittel zur Verfügung zu stellen. Vehementwandte sich der Parteivorsitzende jedoch gegen das Ziel der Nato, inden Mitgliedsstaaten in Zukunft zwei Prozent desBruttoinlandsproduktes für die Verteidigung zur Verfügung zu stellen."Ich unterwerfe mich nicht einer Aufrüstungslogik der USA", lehnteSchulz dieses Ansinnen rigoros ab. Für Deutschland bedeute diesSteigerungsraten von zusätzlich über 20 Milliarden Euro imVerteidigungsetat. Dies sei weder darstellbar noch sinnvoll, soSchulz.Dass US-Präsident Trump derzeit über eine Kündigung desWelt-Klimaabkommens nachdenke, empfand Schulz als große Gefahr undverlangte nach einem solchen Schritt Konsequenzen. "Wenn Trump unddie USA aussteigen, dann müssen wir über die Handelsbeziehungen undWettbewerbsnachteile sehr ernsthaft mit den USA sprechen", meinte derSPD-Politiker. Dass aktuell China bereit sei, ein Abkommen mit Europaanzustreben, mache deutlich, dass man in Peking den Ernst der Lageerkannt habe, in Washington allerdings nicht. "Das zeigt, vor welchdramatischen Zeiten wir stehen."Fotos unter ard-foto.deWeitere Informationen unter www.europa-forum.wdr.dePressekontakt:Westdeutscher RundfunkPresse und InformationTelefon +49 (0)221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell