Berlin (ots) - EU-Haushaltskommissar Günther H. Oettinger hat vonDeutschland mehr Initiative für die Zukunft Europas gefordert. "Waswir in Deutschland im Moment alles diskutieren, ist zu kurzgesprungen. Europa findet viel zu wenig statt", so Oettinger beim WDREuropaforum in Berlin. Dabei sei es dringend notwendig, dass sich dieEuropäische Union weiterentwickle."Europa ist derzeit nicht Weltpolitik-fähig", war der EU-Kommissarüberzeugt. Gerade angesichts der neuen Fronstellungen - etwa zwischenden USA und China - sei es notwendig, dass sich Europa selbstpositioniere. "Wir dürfen nicht Junior der USA werden, uns aber auchnicht China andienen, sondern müssen einen eigenen Standpunktentwickeln", meinte Oettinger. Er mache sich im Übrigen alsHaushalts-Kommissar Sorgen um das EU-Mitglied Italien. Dieitalienische Regierung müsse die Stabilitätskriterien endlichbeachten. "Sonst könnte das Haushaltsjahr 2020 sehr bedrohlichwerden."