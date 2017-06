Köln/Berlin (ots) - Der österreichische Bundesminister fürVerkehr, Innovation und Technologie, Jörg Leichtfried, hat einsozialeres, gerechteres und zukunftsorientierteres Europa gefordert."Europa muss nach den Jahren der Dominanz der Märkte wieder einProjekt der Menschen werden", erklärte Leichtfried beim 20.Internationalen WDR Europaforum am 1. Juni 2017 in Berlin.Immer noch würden Arbeitnehmer in Europa mit Niedrigstlöhnenabgespeist. "Das dürfen wir nicht länger hinnehmen", war der Ministerüberzeugt. Auch bei der Steuerpolitik gelte es, endlich Fairnesswalten zu lassen. Es dürfe nicht sein, dass Großkonzerne wenigerSteuern zahlen müssten als Kleinunternehmer. Und schließlich geltees, die in Europa zur Verfügung stehenden Geldmittel neu zuverteilen. "Wir benötigen Zukunftsinvestitionen in den BereichenBildung, Forschung und Infrastruktur. Darauf wird es ankommen." FürLeichtfried ist der Erfolg der Europäischen Union eng mit der Zukunftder europäischen Jugend verbunden. "Wir müssen Perspektiven für diejungen Menschen schaffen, dann werden sie auch für dieses Europakämpfen."Weitere Informationen unter www.civismedia.eu Fotos des WDREuropaforums unter ard-foto.dePressekontakt:WDR Presse und InformationTelefon +49 (0)221 220 7100wdrpressedesk@wdr.dewww.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell