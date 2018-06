Berlin (ots) - EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger hat an diedeutsche Bundesregierung appelliert, zu der Finanzierung europäischerZukunftsaufgaben stärker beizutragen. Neue Aufgaben der EU wie auchder Brexit würden deutsche Mehr-Zahlungen von rund elf Milliardennötig machen."Und wenn ich mir ansehe, was Mütterrente und Rente mit 63 kosten,wäre das gut angelegtes Geld", äußerte sich Oettinger am 7. Juni 2018beim WDR Europaforum in Berlin. Die Bundesregierung müsse ihren imKoalitionsvertrag niedergelegten Grundsatz 'Neuer Aufbruch fürEuropa' auch ernst nehmen: "Das heißt zwar nicht nur, aber eben auchmehr Geld, so der EU-Kommissar.Oettinger verlangte im Übrigen einen neuen Ansatz bei dereuropäischen Afrika-Politik. Dort müsse man zeitnah zu Ergebnissenkommen. "Jeder investierte Euro in Afrika ist sinnvoller alsBürgerkrieg, Instabilität und Wanderungsbewegungen nach Europa",machte der EU-Kommissar mit Nachdruck seine Überzeugung deutlich.www.ard-foto.dePressekontakt:WDR Presse und InformationE-Mail: wdrpressedesk@wdr.deTelefon: 0221 220 7100Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell