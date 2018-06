Berlin (ots) - Dass die EU angesichts des britischen Ausscheidensaufgrund zahlreicher ungelöster Finanzprobleme undAuseinandersetzungen über Flüchtlingsfragen dringend Reformen bedarf,davon ist auch der deutsche Finanzminister Olaf Scholz überzeugt. Undder Sozialdemokrat ist sich sicher, dass dies nur im Schulterschlusszwischen Deutschland und Frankreich gelingen kann. "Die weitereEntwicklung Europas wird davon abhängen, dass sich Deutschland undFrankreich verständigen", erklärte Scholz im Rahmen des 21. WDREuropaforums am 7. Juni 2018 in Berlin.Dies gelte im Übrigen auch für den bevorstehenden EU-Gipfel Endedes Monats. Über viele Einzelheiten der Reformvorschläge desfranzösischen Präsidenten Emmanuel Macron müsse noch gesprochenwerden, aber es gebe eine gute Chance auf eine Verständigung. Diesgelte beispielsweise in der Frage einer gemeinsamen europäischenKörperschaftssteuer-Bemessungsgrundlage. "Da werden wir uns in ganzkurzer Zeit verständigen können." Man müsse in der Uniongrundsätzlich wegkommen von einem Steuer-Unterbietungswettbewerb, derfür zahlreiche Fehlentwicklungen sorge.Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble war angesichts verschiedenerEntwicklungen in den europäischen Staaten sehr besorgt. "Die Werteunseres westlichen Systems sind unter Stress geraten. Es macht mirSorge, dass die Grundprinzipien freiheitlicher Demokratie immerweniger eine Rolle spielen", erklärte Schäuble in Berlin. Populismussei eine der Ursachen und in vielen Staaten, auch in Deutschland,habe ein Klima der Rücksichtslosigkeit um sich gegriffen. Insofernsei die Wahl der AfD in Deutschland keine Überraschung. Schäublewandte sich jedoch gegen eine Beschimpfung der Wähler dieser Partei."Die meisten, die die AfD gewählt haben, sind weder Antisemiten nochNazis."www.ard-foto.dePressekontakt:WDR Presse und Information, E-Mail: wdrpressedesk@wdr.de,Telefon 0221 220 7100Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell