Köln (ots) -1981 pöbelte sich Horst Schimanski zum ersten Mal in seiner speckigenJacke durch den "Tatort". In Bonn kamen Hunderttausende zur erstenFriedensdemo im Hofgarten und die Fußballfrauen der kleinen SSG 09aus Bergisch Gladbach wurden inoffizielle Weltmeisterinnen. "1981 -Jede Menge Kohle" (17.8.2018, 20.15 Uhr, WDR Fernsehen, ab sofortonline first in der WDR-Mediathek: www.wdr.de/mediathek) ist derzweite Film der neuen, zehnteiligen WDR-Dokumentationsreihe "UnserLand in den 80ern". Erzählt wird er von Schauspielerin Ann-KathrinKramer, die als 15-Jährige die Friedensdemo in Bonn live miterlebte.1981 war das Jahr, in dem die SPD mit absoluter Mehrheit das Landregierte. Die Zahl der Arbeitslosen stieg auf fast 400.000 - so vielwie nie zuvor. Überall musste gespart werden, denn es fehlte imwahrsten Sinne des Wortes "Jede Menge Kohle". Filmemacherin AnkeRebbert geht nicht nur Protesten und sportlichen Triumphen nach,sondern lässt auch Menschen zu Wort kommen, deren Leben sich in demJahr grundlegend verändern sollte.Johannes Erlemann: "Die Entführer haben ihre Strafen bekommen, ichhingegen lebenslänglich"Für den Kölner Johannes Erleman endete 1981 die Kindheit von einemMoment auf den anderen. Am 6. März passten drei Männer den damalsElfjährigen im Forstbotanischen Garten in Köln ab und entführten ihn.Über zwei Wochen wurde er in einem kleinen Verschlag in der Eifeleingesperrt. Seine Familie war wohlhabend, der Vater einFinanzexperte und Ex-Präsident des Kölner Eishockeyclubs KEC. DreiMillionen Mark Lösegeld brachte die Familie für die Freilassung auf."Die Entführer haben ihre Strafen bekommen, ich habe lebenslänglich",sagt der heute 48-jährige Johannes Erlemann in der WDR-Dokumentation.Die Entführung habe sein Leben für immer verändert.Weltmeisterinnen aus Bergisch-GladbachAnne Trabant-Haarbach feierte 1981 ihren größten sportlichen Erfolg.Die Trainerin und Spielerin von Bergisch Gladbach 09 gewann mit ihremTeam die inoffizielle Damen-Fußball-Weltmeisterschaft in Taiwan. Eine"richtige" Nationalmannschaft der Damen gab es 1981 noch nicht. DerGewinn des Weltcups im Oktober 1981 brachte Anne Trabant-Haarbach dieErfüllung ihres Traums. Der Triumph war gleichzeitig derentscheidende Schritt zur Gründung einer Damen-Nationalmannschaft.Friedensdemo in BonnSarah Nemitz, damals 16, radelte gegen den Willen ihrer Eltern vonKöln nach Bonn, um an der großen Friedensdemonstration im BonnerHofgarten teilzunehmen. Die Erinnerungen an die überwältigendeAtmosphäre unter den Hunderttausenden, die Konzerte und Reden vonKünstlern aus der ganzen Welt, sind für sie bis heute lebendig. Inder WDR-Dokumentation sagt sie: "Es war eine Atmosphäre wie bei einemgroßen Festival. Alle waren euphorisch, alle hatten sich plötzlichwahnsinnig lieb. Das war unglaublich aufregend."Mit "Unser Land in den 80ern" widmet der WDR dem beliebtestenJahrzehnt der Deutschen eine zehnteilige Reihe und bietet einenexklusiven Blick auf die Ereignisse des Landes. Jedes Jahr bekommtseine eigene Dokumentation, jeder Film wurde von einem prominentenSprecher bzw. einer prominenten Sprecherin erzählt. Produziert werdendie Filme von BROADVIEW TV. Bereits ausgestrahlte Filme sind in derMediathek abrufbar.Redaktion: Christiane HinzFolgen und Sendedaten (jeweils freitags, 20.15 Uhr, WDR Fernsehen):17. August 2018 Jede Menge Kohle - 198124. August 2018 Ein bisschen Frieden - 198231. August 2018 Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt - 19837. September 2018 Jetzt oder nie - 198414. September 2018 Zurück in die Zukunft - 198521. September 2018 Alles Lüge - 198628. September 2018 Hinterm Horizont geht's weiter - 19875. Oktober 2018 Tausend gute Gründe -198812. Oktober 2018 Freiheit - 1989Infos zur Reihe: https://presse.wdr.de/plounge/wdr/programm/2018/08/20170810_uebersicht_unser_land_in_den_80ern.html