Köln (ots) -1973 stand NRW mächtig unter Dampf: Dicke Luft und frischer Windwehten durchs Land. Der WDR zeigt im vierten Teil seiner zehnteiligenDokumentationsreihe, (Freitag, 1. September 2017, 20.15 - 21.00 Uhrim WDR Fernsehen), wie dichter Nebel, legendäre Straßenfeger und einsingender Außenminister das Lebensgefühl prägten.So erinnert sich Marie-Luise Marjan gerne an die Dreharbeiten zumFilm "Smog" von Wolfgang Petersen. Sie spielte darin die weiblicheHauptrolle. Der WDR-Umweltkrimi schockte damals das Publikum. "Es warwirklich so aufregend, dass alle Zuschauer dachten, das kann uns auchpassieren, wenn wir jetzt das Haus verlassen", erzählt Marjan in derDokumentation.Marathon wird FrauensacheFilmemacherin Nicole Kraack fand Zeitzeugen, für die ein Moment imJahr 1973 ihr Leben komplett veränderte - zum Beispiel die SportlerinChrista Vahlensieck. Sie machte den Marathon zur Frauensache. "Ichglaube, die haben alle gehofft, dass die Frauen hier reihenweisezusammenbrechen. Man war der Meinung, dass solche Strecken für Frauenvöllig ungeeignet sind, das schwache Geschlecht eben", erinnert sichVahlensieck. Im kleinen Städtchen Waldniel lief sie zusammen mitanderen den ersten, rein weiblichen Marathon der Welt - und gewannihn in der Rekordzeit von unter drei Stunden."Gastarbeiter"-Streiks1973 war auch das Jahr, als "wilde Streiks" NRW überrollten und diedamals sogenannten "Gastarbeiter" ihrem Unmut Luft machten. InLippstadt bei Hella oder bei Ford in Köln forderten sie damals mehrLohn und bessere Arbeitsbedingungen. Vor allem Migrantinnen gingenauf die Barrikaden. Eine von ihnen war die Griechin Irina Vavitsa:"Wir haben damals Wut im Bauch gehabt. Uns konnte niemand bremsen.Das war schon eine kleine Revolution für die BRD."Plateauschuh und autofreier SonntagAußerdem flimmerte ein ganz besonders Ekel, Deutschlands ersteTalk-Show und mit "Klimbim" das erste Comedy-Format über dieMattscheibe des WDR-Programms.Der Plateauschuh machte sich auf NRWs Bürgersteigen breit und dieÖlkrise vermieste den Autofahrern "immer wieder sonntags" denAusflug. Erzählt wird der Film von der WDR-Moderatorin Asli Sevindim,die 1973 in Duisburg auf die Welt kam.Der vierte Teil der Reihe steht bereits am Vortag und dann ein Jahrlang in der WDR-Mediathek: www.wdr.de/mediathekEin Film von Nicole KraackRedaktion: Thomas KampProduziert wurde die Filmreihe zu den 70ern von Broadview TV