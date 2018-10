Köln (ots) -Die WDR-Koproduktion "8m2 Einsamkeit - Einzelhaft in Virginia"("Solitary") ist mit dem Emmy in der Kategorie "OutstandingInvestigative Documentary" ausgezeichnet worden. Der Dokumentarfilmvon Kristi Jacobson erzählt die Geschichte von Insassen inLangzeit-Isolationshaft in einem von Amerikas "Supermax"-Gefängnissenin den Bergen von West-Virginia. Die Einzelschicksale der Männer sindverflochten mit den Geschichten der Gefängnisaufseher.Der Dokumentarfilm erforscht in noch nie dagewesener Art und Weisedie Erfahrungen und Schicksale auf beiden Seiten der Gefängnistüren.Zutiefst intime und reflektierte Interviews mit den Häftlingenenthüllen deren verlorene Kindheit, die Gefahren des Gefängnisalltagsund ihren Kampf, in der unerbittlichen Monotonie der Gefangenschaftnicht den Verstand zu verlieren. Darin eingewoben sind die Stimmender Gefängnisaufseher, die an der Seite der Häftlinge ihrerseitsdarum kämpfen, sich ihre Mitmenschlichkeit zu bewahren."8m2 Einsamkeit - Einzelhaft in Virginia" ist eineWDR/SWR-Koproduktion mit Sutor Kolonko und Motto Pictures inZusammenarbeit mit ARTE. Redaktion: Jutta Krug und Christiane Hinz(WDR). Der Film wurde bereits auf ARTE und im Ersten ausgestrahlt undist am 21. November 2018 um 23:25 Uhr im WDR Fernsehen zu sehen.Ebenfalls für einen Emmy nominiert war die Doku-Reihe "MissionWahrheit - Die New York Times und Donald Trump" ("The fourthestate"). Ein Jahr lang begleitete die Emmy-Gewinnerin undOscar-nominierte Regisseurin Liz Garbus Reporter der New York Timesin Washington D.C. und New York City bei der Berichterstattung überUS-Präsident Trump - ein intimer und spannender Blick auf den Kampfeiner Zeitungsredaktion gegen "Fake News" und für die Wahrheit ineiner neuen Ära."Mission Wahrheit - Die New York Times ("The Forth Estate") undDonald Trump ist eine Showtime Produktion von RadicalMedia und MoxieFirecracker Films (USA) in Koproduktion mit Sutor Kolonko (DE) unddem WDR in Zusammenarbeit mit ARTE und wird auf ARTE am 6. November2018 ab 20:15 Uhr gezeigt.Pressekontakt:Kathrin HofWDR Presse und Information0221 220 7125kathrin.hof@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell