WDR-Doku am 10. April Die Story im Ersten: Marine Le Pen - Frontfrau der europäischen Rechten

Die französischen Präsidentschaftswahlen im Maikönnten ein politisches Erdbeben auslösen: Denn gewinnt Marine Le Penvom rechtspopulistischen Front National, wird das Folgen haben fürganz Europa. Die Frontfrau der europäischen Rechten propagiert"Frankreich zuerst", will den Franc wieder einführen und versprichteine Abstimmung über den Austritt aus der EU schon bald nach derWahl. Dass sie den Einzug in die entscheidende Stichwahl schaffenwird, darüber sind sich die Forscher einig. Noch sehen die Umfragenden unabhängigen Kandidaten Emmanuel Macron im zweiten Wahlgang alsSieger. Doch der Front National setzt auf den "Trump-Effekt", eineÜberraschung auch diesseits des Atlantiks.Michael Wech, Janine Bechthold, Tina Roth und Olga Sviridenkobegeben sich für die Story im Ersten (Montag, 10. April 2017, 22.45 -23.30 Uhr) auf einen Roadtrip: Sie finden einen Aussteiger, derberichtet, wie es beim Front National hinter den Kulissen aussieht.In Moskau treffen sie einen Putin-Vertrauten, der sich zum ersten Malzu den Hintergründen des russischen Kredits an den Front Nationaläußert. Und vor den Toren von Paris begegnen sie dem Gründer derRechtspartei Jean-Marie Le Pen. Zieht er noch immer im Hintergrunddie Fäden?