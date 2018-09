WDR COSMO am 27. September live aus Rom

Köln (ots) -Italien im Umbruch: Bei den Wahlen im März dieses Jahres haben zweipopulistische Parteien gewonnen, die jetzt die drittgrößteVolkswirtschaft der EU regieren und eine Politik machen, dieaggressiv gegen Migranten gerichtet ist. Anlass genug für WDR COSMO,sich die Situation im Land genauer anzusehen und am Donnerstag, 27.September 2018, von 10 bis 20 Uhr live aus Rom zu senden.COSMO-Programmchefin Schiwa Schlei: "Wir wollen vor Ort verstehen,wie diese politische Wende das Land und die Leute gerade verändertund was aus dem einst sehr toleranten und europafreundlichen Landgeworden ist." Geht es hier um eine temporäre Krise, die dieItaliener durchmachen? Oder ist Italien - wie einst mit BenitoMussolini und später Silvio Berlusconi - wieder ein europäischesLabor für Faschismus und Populismus, diesmal in einer neuen Variante?All diesen Fragen wollen die COSMO-Moderatoren Claudia D'Avino,Massimo Maio und Filippo Proietti zusammen mit ihrem Team nachgehen.Dazu treffen sie Gäste aus Politik, Kultur und Musik und normaleLeute von der Piazza.Am 27. September geht es aber um mehr als Politik. COSMO erkundet Romauf der Vespa und im Flirtkurs auf der Piazza. Und wir findenGeschichten, die Hoffnung machen: zum Beispiel im toskanischen DorfCapannori, das sich energisch und erfolgreich für die deutlicheReduzierung von Müll einsetzt und zu einer der ersten"zero-waste"-Gemeinden Europas zählt. Darüber hinaus geht es um einalternatives Open-Air-Museum und um den Alltag in einer von denArbeitern geretteten und jetzt selbstverwalteten Fabrik.Erfolgsgeschichten von Migranten werden ebenso präsentiert wieEnogastronomie und Dolce Vita.COSMO live aus Rom: Donnerstag, 27. September, 10 bis 20 UhrRadio Colonia, die italienische Sendung von COSMO, sendet an dreiAbenden aus der italienischen Hauptstadt: Am 26., 27. und 28.September, im Streaming ab 18 Uhr und im Radio jeweils von 21 bis21.30 Uhr.Jederzeit online auf www.cosmoradio.deTwitter: https://twitter.com/COSMO__ARDFacebook: https://www.facebook.com/cosmoard/Instagram: https://www.instagram.com/cosmo_ard/Facebook Radio Colonia: https://www.facebook.com/cosmoradiocolonia/Besuchen Sie auch die WDR Presselounge: presse.WDR.dePressekontakt:WDR Presse und InformationKathrin Hof / Stefanie SchneckTelefon: 0221 220 7125Email: kathrin.hof@wdr.de / stefanie.schneck@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell